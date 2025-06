Orgullo, valor y garra: Una emocionada reflexión sobre el ascenso

Permítanme una redacción de estas humildes líneas, en esta ocasión un poco nostálgica y personal. Creo que el oviedista me entenderá. Así estamos todos los azules, con ese nudo en la garganta que nos alimenta nuestra pequeña-gran historia con el club de nuestros amores, el que nuestros abuelos nos enseñaron a amar y cuidar. Todos vivimos con una sonrisa de felicidad y con esa resaca emocional y física del sábado, que nos hizo reír, llorar, sufrir y ser muy, muy felices en estos días posteriores al sábado. Todos nos acordamos de los que ya no están y empujaron desde arriba. Hoy no voy a hablar de fútbol, hoy voy a hablar de orgullo, valor y garra.

Orgullo. De pensar en aquel 31 de agosto de 2003, en un Tartiere semi vacío, pero tremendamente orgulloso de aquellos chavales, un equipo que sufría por ser lo que merecía, un equipo con deudas, pero con una cosa clara: su orgullo y ese escudo. Ese vale más que todo lo que nos quieran contar. Todos los que estaban en aquellas gradas sabían que eran de Primera, y que algún día su equipo también lo sería.

En aquel equipo, Kily puso la primera piedra para salir de aquel sufrimiento que el sábado llegó a su fin. En aquel equipo estaba otro chaval, también de la generación del 84, Armando Barbón, seguramente uno de los más felices en el cielo. Ver a su madre abrazarse a su busto al acabar solo me hace sentir una cosa: Orgullo.

Valor. Otro chaval del 84 (qué gran generación) tuvo ese valor para poner por delante a su corazón azul que a cualquier retiro dorado. Uno de los mejores jugadores de la historia de este país quería volver a su casa, pese a las lesiones, pese a la edad, pese al dinero, pese a la categoría, pese a todo. ¿Por qué? Porque ser del Oviedo es algo a lo que no se le puede buscar lógica.

Lo vivido, aparte de mi ídolo —que ya lo era desde mucho antes de que firmara su primer autógrafo—, me hizo comprender que hacer lo que sientes solo se puede hacer si tienes una cosa: Valor.

Garra. La que demostró la afición, que llevó en volandas al equipo desde mucho antes de que el árbitro pitara el inicio, y que por fin la suerte, el karma o lo que quieran llamarlo, nos devolvió una parte de lo que nos debe. Sin olvidar la garra de nuestro míster, que cerró una herida propia y ajena, o de nuestro doctor, convertido en Pepe Reina sobre el escenario. Diego también sabía, desde el primer día que se puso la camiseta, que ese escudo era de Primera, pero él tenía que aportar una cosa: Garra.

Y así cerró el Oviedo una temporada histórica, la del regreso a donde merece, la de la resurrección. Llevamos 24 años sabiendo que este día iba a llegar y que iba a ser una locura. Y lo fue. Y lo es. Disfruten mucho, oviedistas: el tercer dígito, el centenario azul, se celebrará en la máxima categoría.

¡Y volvimos!

¡Hala Oviedo! n