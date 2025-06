El Oviedo ya planifica en Primera: “Ya trabajamos con Pauno...”

Con la más dulce de las resacas aún coleando, el Oviedo empieza a planificar su futuro en la Primera División. Habrá cambios en la plantilla, y en el club se preparan para un verano repleto de movimientos. “Al subir a Primera incrementan también los gastos, bonos de ascenso, mejorar el campo y la ciudad deportiva... Hay muchos más ingresos pero también crecen los gastos”, analizó el presidente Martín Peláez en la televisión mexicana Claro Sports.

Peláez admitió que “ya trabajamos con Pauno para planificar la temporada y la plantilla. Subir es el primer paso. Ahora toca consolidarnos. De los 3 equipos que bajan normalmente 2 suben, y de los 3 que suben, 2 bajan. Eso nos dice la experiencia, es complicado mantenerse en esos primeros años”. Y añadió “Queremos hacer un equipo no solo que se mantenga, sino que compita”.

Sobre la posibilidad de fichajes mexicanos, el presidente dijo que “Elías (Montiel) es un gran proyecto del Grupo, tenemos la ventaja de que en la cantera Tuza hay mucho talento pero los traspasos entre clubes del Grupo no es tan sencillo. Y las plazas de extracomunitarios pasan a 3 y ya tenemos dos ocupadas. Tiene que ser un jugador de mucho talento y que Paunovic sienta que consolida el equipo. Hay que saber en qué posición hacerlo”.

El gesto del capitán

Además, Peláez explicó en el programa el esfuerzo que había hecho Cazorla por volver al Real Oviedo: “Santi es un maravilloso jugador, pero una persona aún más excelente. Cuando él brillaba emigró porque el Oviedo descendió, y se perdieron muchos talentos. Pero tenía esa espinita clavada. Cuando por fin logramos que volviera, cuando llegamos al contrato me daba pena decirle lo que podíamos darle por el tope salarial. Le ofrecí condicionantes, pero el representante me dijo que Santi decía que él al Oviedo no le cobraba”. Y agregó: 93.000 euros brutos al año ha cobrado Santi. Y venía de ganar millones”.

“Subió el femenino, el Vetusta, es el año del Centenario... Es un guion de película”, cerró Peláez.