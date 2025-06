Jesús Martínez revela sus planes para un Oviedo de Primera División: "Haremos cinco o seis fichajes más, pero no podemos equivocarnos"

"¡Me perdí el mejor desfile de la historia!", dice, y suelta una carcajada. Jesús Martínez Patiño (Papantla, México, 1957) sigue feliz, en un globo, desde el sábado. El esfuerzo mereció la pena, repite, y uno no sabe si se refiere al viaje transoceánico para estar apenas un par de días y ver la final o la decisión tomada en su momento de invertir en un club de la Segunda División española. Martínez sigue en Estados Unidos, donde los Tuzos de Pachuca, el club en el que se inició en el fútbol, cierran mañana su histórica participación en el Mundial de Clubes sin opciones de clasificarse. De camino a Nashville, atiende la llamada de LA NUEVA ESPAÑA para hablar de la explosión de alegría del pasado sábado, pero sobre todo tratar sobre los temas encima de la mesa de cara al futuro ilusionante en Primera División.

-¿Cómo está?

-Cansado, mucho, pero feliz. Pero ya estoy otra vez con pilas renovadas y con ganas de trabajar. Es complicado subir, ya lo hemos visto, pero lo más difícil es mantenerse, hay que trabajar duro sobre eso.

-Los últimos años han mostrado que los recién ascendidos lo pasan mal.

-Por eso lo digo. El primer año en Primera es clave, es importantísimo salvarnos. Y de ahí que, acabados los festejos, ya estemos trabajando en todos los frentes, no solo la plantilla. Mira la nueva camiseta, ¿qué te parece? Bonita, ¿eh? ¿Y el acto? Ascender es un paso, el proyecto de Pachuca en el Oviedo va a más, pero ahora debemos centrarnos en luchar por la salvación.

-La gente esperaba ansiosa el ascenso, ya lo vio en la celebración.

-Estuve hasta las 3 de la mañana, luego me tuve que ir porque viajaba a primera hora. De lo demás me mandaron vídeos, fue algo impresionante.

"Ascender es un paso, el proyecto de Pachuca en el Oviedo va a más, pero ahora debemos centrarnos en luchar por la salvación"

-¿Le felicitaron en el Mundial de Clubes?

-El Madrid fue de los primeros. Están por aquí Butragueño, que es un buen amigo y ya me había escrito con las felicitaciones, y Pirri, otro gran tipo que estará en la investidura del Salón de la Fama. Butragueño estaba impresionado con lo que se había visto en el Tartiere, con ese ambiente tan fantástico. También lo hablé con Infantino (presidente de la FIFA).

-¿Con Infantino?

-Sí, tenía una reunión con él para tratar el tema de León (excluido del Mundial por la multipropiedad de Pachuca, a pesar de haberse clasificado en buena lid en el campo), que fue una auténtica injusticia. Así se lo dije. También le hablé del proyecto del Real Oviedo y de lo felices que estábamos por el ascenso.

-¿Cuál fue la felicitación más especial?

-Primero, la de mi familia, claro. Pero después, diría que la de don Carlos Mouriño (expresidente del Celta), y ese anuncio que puso en LA NUEVA ESPAÑA para darme la enhorabuena. También fueron muy cariñosos Carlos Slim y Arturo Elías. Todos los que han estado en las buenas y en las malas.

-¿En quién pensó cuando el árbitro pitó el final?

-En mi mamita. En mi padre. En muchos de los que no están, como Pelayo Novo. También estaba algo preocupado por Juan Mesa, que siempre está ahí, al pie del cañón. Pero sobre todo pensé en esa maravillosa afición, en lo que merecían un disfrute así. Y más que les daremos. El Oviedo es muy grande. Mucho. Y hay que estar a la altura y hacerle honor a su gente.

"Ojalá nos parezcamos al Celta, ojalá. Mouriño y su gente ha hecho una labor impresionante y ahora lo continúa su hija. Es un modelo similar al nuestro, muy familiar como hacemos en Pachuca"

-Hablaba antes de Mouriño. ¿Es el Celta un buen modelo a seguir?

-Ojalá nos parezcamos al Celta, ojalá. Mouriño y su gente ha hecho una labor impresionante y ahora lo continúa su hija. Es un modelo similar al nuestro, muy familiar como hacemos en Pachuca, mira a mi hijo en León y Martín (Peláez), que es como mi hermano, en Oviedo. Y además apuesta por la cantera. Es buena referencia.

-Dice que ahora a trabajar, pero ya lo estaban haciendo antes: Brandon Domingues.

-Estaba cerrado un par de días antes, sí. Es una gran labor de Agustín (Lleida) y Roberto (Suárez), también de Martín.

-¿Le gusta?

-Ese "cuate" me encanta. Es del estilo que me gusta: encara, tiene potencia, da asistencias y, además, con mucho gol, que es importante. Le invitamos a ver el partido contra el Almería y quedó enamorado. Puso de su parte en el fichaje y ya lo tenemos. Hay que tener jugadores por fuera que desequilibren, y él lo hará. A mí el sistema que me gusta es el de abrir la cancha. Y con Hassan e llyas, que ya es futbolista nuestro en propiedad, vamos bien en la zona. Son futbolista profesionales y con gran potencial.

-¿En qué trabajan ahora?

-Lo primero en renovar a Pauno. Se lo dije a Agustín: lo primero, el entrenador. Y, luego, armar un equipo competitivo, de la mano del "profe" Paunovic.

-¿Qué le parece su labor?

-Confío mucho en él, le llama este reto, tiene amor por el Oviedo. Es un gran entrenador. Espero que entre hoy y mañana (ayer y hoy para el lector) lleguemos a un acuerdo para que se empiecen a tomar varias decisiones.

-¿Cuántos fichajes hará?

-Cinco o seis más, pero no podemos equivocarnos. Competiremos a otro nivel.

"Si fichamos seis y nos dan el rendimiento de Nacho Vidal estaríamos hablando de que medio equipo titular es nuevo"

-¿Solo cinco o seis?

-Esa es la idea, pero hay que acertar. Si fichamos seis y nos dan el rendimiento de Nacho Vidal estaríamos hablando de que medio equipo titular es nuevo. Este año hemos formado una estructura fuerte. El año pasado nos quedamos a las puertas, así son los tiempos de Dios, pero creo que ahora estamos más preparados para Primera que la pasada temporada. Pero hay que seguir creciendo. Por eso insisto tanto en la ciudad deportiva, porque es importantísimo para mejorar, para captar más talento y poder competir en la máxima categoría. La infraestructura es clave.

-La gente pregunta por el talismán Portillo. ¿Sigue?

-Eso lo decide Pauno, que es sincero y dirá lo que piensa de cada futbolista. No me pregunte por qué jugadores siguen y cuáles se van porque es cosa del entrenador y de Agustín y Roberto. Y tengo confianza en su criterio.

-Al menos, aclare la situación de los cedidos: Colombatto.

-Colo sigue.

-Viñas.

-Estamos estudiando la situación.

-Alemão.

-Lo que diga Pauno.

-Seoane.

-Pues mira, yo quiero que Seoane se venga a Pachuca. Ojalá le pueda convencer. Sería muy importante para nosotros, necesito su liderazgo para los Tuzos.

-¿Y fichajes que vengan del Grupo? ¿En México se insinúa que Elías Montiel vestirá de azul?

-No, Elías se queda en Pachuca. Hay que estudiar bien las situaciones para ver si se puede dar algo en el Grupo. Pero primero, renovar al entrenador.