Las lágrimas de Álex Cardero al ver el emocionante videoclip del centenario: "Soy un privilegiado"

No fueron pocos los presentes que derramaron alguna lágrima con el videoclip del Centenario del Real Oviedo. A la canción de Melendi, ya conocida desde hace semanas, le acompaña una preciosa historia de un padre y su hijo que crecen de la mano del Real Oviedo. Muchos se emocionaron, pero el presentador del acto, el Dj Tony Aguilar, se percató de que alguien lo hacía de forma especial en una esquina del espacio habilitado para a fiesta: el canterano Álex Cardero. "Álex, deja de llorar y ven para acá", le instó el animador. El canterano empuñó el micro para dirigir unas palabras a los presentes. "Perdonad por la voz, que todavía no está recuperada", señaló a modo de presentación. "No paro de llorar desde el sábado, estoy en una nube y soy un privilegiado por tener la fortuna de vivir de esto", añadió.

Continuó el canterano con su breve "speech": "¿Quién me iba a decir, cuando estábamos en Tercera, que íbamos a estar en Madrid con esto lleno de oviedistas? Gracias a todos los estamentos del club, a todos los que han hecho posible y, sobre todo, a la afición, que ha estado con nosotros siempre. Conseguir este asenso con el equipo de tu vida… No tengo palabras".

"¡Ya somos de Primera!", cerró, y esa frase fue la que dio paso a la fiesta, en la que los oviedistas de la capital aprovecharon para confraternizar y seguir con los festejos del ascenso.

Las lágrimas de Álex Cardero: "Soy un privilegiado"

"Mira, esto debe de ser algo de Asturias", comentaban un par de despistados a su paso por el escenario carbayón, que invadía buena parte de la plaza. Dentro, oviedistas de la capital, de esos que sufren en la distancia. "Es cerrar el círculo, es regresar a donde nos merecemos", resumía Gonzalo Menéndez, 13 años en la capital, y que había estado en Oviedo el fin de semana porque la ocasión lo requería. El mismo viaje que hizo César Figaredo, otro fiel azul que sufre en al distancia. "Ahora hay que hacer un equipo competitivo. Espero que siga Seoane a pesar de lo que dijo el patrón en LA NUEVA ESPAÑA: tiene mucha clase", indicó.

Sid Lowe, uno de los que más remó por este momento de éxito, fue uno de los más solicitados por los aficionados. Hoy mismo se va a Miami para cubrir el Mundial de Clubes, pero antes tocaba hacer gala de su oviedismo una vez más. A su encuentro con Marcos López, otro de los que hace gala de forma pública y manifiesta de su oviedismo, en su caso en la Cadena Cope, una reflexión interesante: "Tantos años de penurias, hablando de todo menos de fútbol. Por fin toca hablar solo de fútbol. Y en Primera".

Así fue la fiesta del ascenso del Real Oviedo en Madrid. / José Luis Roca / EPC

Entre los invitados, un aficionado con la camiseta del Sevilla y otro con una del Betis. "Mira, ya ha cambiado la cosa", decía Víctor Díaz, "antes solo se nos relacionaban los del Alcorcón".

El cierre del acto estuvo a la altura del acto. Tony Aguilar, que no paró de animar el cotarro, clausuró la celebración con otro tema que eriza la piel de los habitantes del Principado, el "Asturias" de Víctor Manuel, coreada a capela en varios momentos por los presentes. Hay oviedistas a los que ya nos les quedan lágrimas para gastar.