Agustín Lleida desgrana los planes del nuevo Oviedo: "Con el ascenso, el mercado internacional se ha abierto mucho: todos quieren jugar en Primera"

Agustín Lleida (Monzón, Huesca, 1985) sigue, como todo el oviedismo, en una nube. Solo que su caso es diferente, porque a los dos días de celebraciones les ha seguido un trabajo intenso en los despachos. Un no parar. Sobre su mesa, varios asuntos calientes, como conocer el tope salarial, adaptar el club a las nuevas exigencias o ponerse con los fichajes. Pero antes de nada, la renovación de Veljko Paunovic.

El director general del Real Oviedo atiende a LA NUEVA ESPAÑA en la Plaza de España de Madrid, donde el club organiza un emotivo acto para presentar el videoclip de la canción del centenario y, de paso, acercar el oviedismo a los seguidores de la capital.

¿Cómo va asimilando todo?

Poco a poco. Estamos todavía asentándonos en el nuevo escenario. Analizando todo lo nuevo que viene, hablando con La Liga el límite salarial que vamos a tener, cómo es el reparto de los derechos televisivos y el presupuesto con el que podemos contar. Y analizando mucho el mercado. Está todavía muy parado todo, pero nos estamos posicionando en opciones que pueden ser factibles para nosotros y trabajando en la plantilla y en el cuerpo técnico.

¿Se imaginaba algo así?

Entre todos me han ayudado a imaginarme cómo sería el ascenso en estos 3 años que llevo aquí. Me habían contado sobre todo cómo había sido la última vez que se subió y te vas haciendo a la idea, pero hasta que no lo vives no eres consciente realmente. Fue algo increíble, hay jugadores que vienen de Sudamérica, que han vivido cosas importantes en el fútbol y que ni se han acercado a lo que se vio el otro día en Oviedo.

Un flash que le venga de la celebración.

Cuando desde el túnel, porque la prórroga la vi ahí abajo, veo que el árbitro pita el final y empieza a saltar gente de todos lados, aficionados llorando… No puedo describirlo con precisión porque es un episodio que ha quedado algo abstracto en la cabeza, pero fue increíble.

Qué bien salió lo de Paunovic.

Hizo unos números de locos. Hay que reconocer su trabajo y el del cuerpo técnico. Estamos muy contentos con él, trabajando para que se quede. Está en predisposición él también. A lo mejor uno piensa que en otro lado puede estar mejor, pero hay que valorar en la casa en la que estamos, que te ofrece vivencias que no son sencillas de encontrar en el fútbol. Con gente detrás muy fuerte, como es el Grupo Pachuca, en crecimiento, no solo en el plano deportivo, también en el social, solo hay que ver cómo está la Plaza de España de Madrid. Estamos creciendo.

¿Le costó tomar la decisión de cambiar de entrenador?

Era algo que se veía, intuíamos que era mejor un cambio… Llevaba un tiempo pensándolo, lo último que quieres es cambiar el cuerpo técnico porque además eso conlleva un coste económico. Pensamos al principio que se podía dar un vuelco a la situación, pero luego percibimos que si no tomábamos decisiones no nos íbamos a clasificar al play-off.

Tras la experiencia de firmar 2 años a Cervera y ahora con el juicio pendiente con Calleja, ¿solo se plantean firmar un año a Paunovic?

Es una situación diferente. Entrenadores como Veljko, que tienen tan abierto el mercado a nivel mundial porque ya lo han hecho bien en diferentes países y cuentan con buen cartel, no te aprietan para que les firmes dos años y asegurarse ese dinero. Te aprietan para tener un año y contar con un buen proyecto. Veljko piensa más en un año y luego ya veremos, no piensa en la indemnización si le sale mal.

¿Qué les dice La Liga sobre el tope?

Tenemos los derechos de televisión, aunque no es una cifra oficial. Estarán sobre los 40 millones de euros. Poco más. Con eso trataremos de hacer una plantilla competitiva para disfrutar mucho tiempo del Oviedo en Primera.

¿Tendrá el Oviedo el tope salarial más bajo de Primera?

En teoría, sí. Subimos como terceros y después de muchos años fuera de la élite.

"A nivel nacional costará más fichar, a nivel internacional hay muchas opciones interesantes"

Eso de no ser los gallitos es un escenario nuevo para todos.

Lo hemos comprobado. Ahora el mercado internacional se ha abierto mucho. En todos los países encuentras jugadores que quieren jugar en la Primera División de España, son nuevas opciones, algunas interesantes. Aunque en algunos de esos mercados se paga más que en España, curiosamente. Y en el mercado nacional, sin embargo, no somos la primera opción, algo que no sucedía en Segunda, que competíamos los fichajes con equipo de nuestra categoría y éramos el proyecto más atractivo. A nivel nacional costará más, a nivel internacional hay muchas opciones interesantes.

Entonces, ¿van a fichar más fuera que en España?

No, no. También hay mercado nacional interesante, pero se va a mover más lento. Entre los jugadores de Primera igual no eres la primera opción ahora mismo, entonces eso hará que se alarguen un poco más los tiempos de esos fichajes nacionales.

Lo del mercado foráneo se ha visto con Brandon Domingues.

Brandon tenía cosas importantes fuera, en Turquía por ejemplo. Le ofrecían bastante más dinero que el Oviedo. Pero le invitamos a que viniera al Tartiere, fue en el partido de vuelta contra el Almería, ahí aún no había firmado. Le dije que se lo tomara como unas vacaciones pagadas, que le invitábamos a todo. Y si luego decidía no fichar por nosotros, al menos había conocido una ciudad muy linda de España.

"Brandon vino con su agente, estuvo en el palco, vio el gol de Cazorla, la celebración… Al día siguiente quedamos en su hotel a desayunar y nada más sentarnos dijo: "Yo quiero jugar aquí"

Y se animó.

Vino con su agente, estuvo en el palco, vio el gol de Cazorla, la celebración… Al día siguiente quedamos en su hotel a desayunar y nada más sentarnos dijo: "Yo quiero jugar aquí". Ese mismo día nos pusimos de acuerdo con él y a los dos días nos arreglamos con su club. Por mucho que mandes vídeos y expliques lo que es esto, no es lo mismo que verlo en directo.

¿Cuánto se pagó por su fichaje?

Eso mejor que lo anuncie su club.

Dice Jesús Martínez que habrá "cinco o seis fichajes". No me salen muy bien las cuentas…

A mí tampoco (risas). Yo creo que serán algunos más. Entiendo lo que quiere decir de que hay que afinar mucho en las contrataciones porque te pueden dar ese salto de calidad necesario para salvarte. Pero seguramente haya un número alto de fichajes, 8 o 9. El año pasado también partíamos de la idea de continuidad y al final nos fuimos a 10 incorporaciones.

¿Ya empezó a hablar con los jugadores de esta temporada?

Sí, les hemos ido llamando. Empezamos con los que no contarán, es una situación difícil, pero hay que avisarles para que vayan viendo en el mercado qué opciones tienen. Da pena porque han empujado aquí con todo, se han ganado estar en Primera División, alguno lleva muchos años en el fútbol y lo entiende perfectamente. Teníamos un grupo espectacular y da pena comunicar este tipo de noticias, pero somos profesionales y hay que tomar decisiones.

¿Dónde ve al Oviedo el año que viene?

Compitiendo en todos los campos, con un entrenador con mucho carácter, con jugadores con pierna para ir a pelear. Será duro, pero trataremos de hacer muchos puntos en el Tartiere, con el apoyo de nuestra gente. Y luchando hasta el final, como los últimos años.

"Si le preguntas a Jesús igual te dice que el objetivo es Europa (risas)… A día de hoy diremos todos que está loco, como siempre, y cuando pasen unos años igual dices "pues no estaba tan loco"

El objetivo ni se lo pregunto…

La permanencia, claro. Dejar tres equipos por debajo. Si le preguntas a Jesús igual te dice que el objetivo es Europa (risas)… A día de hoy diremos todos que está loco, como siempre, y cuando pasen unos años igual dices "pues no estaba tan loco". De momento hay que asentar al club en la categoría, hacer que compita. Siempre pasa igual con Jesús: pone la meta ahí arriba y si no la consigues el primer año, lo vuelves a intentar el segundo y sin darte cuenta cada vez estás más cerca de esa meta. Él marca la dirección y todos peleamos para alcanzarla.

Ambición y exigencia.

Siempre ha sido así. Cuando llegué a Pachuca solo tenía a los Tuzos, luego compró León en Segunda y lo subió y lo hizo campeón. Compró Everton en Chile en Segunda y ascendió. Cuando llegamos al Oviedo todo el mundo nos decía "no, es que en España es diferente, ¿eh? Es otra cosa. No es llegar, poner 4 jugadores y ya subes". Y en tres años mira dónde está el Oviedo.

El crecimiento del club es enorme. Solo hay que ver el acto en Madrid.

Nos hemos encontrado la Plaza de España lleno de oviedistas, de asturianos, con cientos de turistas que pasan por aquí y se asoman a ver qué pasa. Esa es la idea, el Oviedo es un club en crecimiento en todas las áreas. Y que tiene buena imagen de cara a fuera. Viviremos un año mágico con el centenario.

El Oviedo es un club simpático para muchos.

Creo que este club se está ganando el cariño no solo de sus aficionados, sino de toda España. Caemos bien. Puedes ser un aficionado del Sevilla, del Betis o de Osasuna pero te cae bien esa gente de ahí del norte que juega de azul, que lucha y que vive tanto el fútbol. Es algo muy bonito, un activo que tenemos que seguir cuidando.