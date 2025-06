¿Por qué es complicado que el Oviedo fiche a jugadores mexicanos? Martín Peláez señala dos razones que dificultan las llegadas

El Real Oviedo ya está metido de lleno en la composición de la plantilla para el próximo curso en Primera División y se prepara para un necesario salto de calidad en la misma. Desde México, muchos medios han empezado a relacionar diversos nombres de jugadores aztecas con el Real Oviedo, incidiendo en las sinergias del Grupo Pachuca con los Tuzos y el Club León.

Martín Peláez, sin embargo, presidente del club azul, explicó en una entrevista a ESPN las dificultades que encuentra el club para incorporar futbolistas de primer nivel en México. "La cuestión salarial no es fácil. Estamos limitados ahí y el fútbol mexicano está muy bien pagado. No es fácil traer a jugadores mexicanos, pero es uno de los proyectos del grupo y si podemos lo vamos a hacer", explicó Peláez.

"Siempre ha sido idea traer talento mexicano. En Segunda hicimos algunos intentos con Marcelo Flores y Alonso Aceves, aunque no salió como queríamos. Para la Primera, tendremos tres plazas de extracomunitarios y hoy tenemos ocupadas dos. Esa plaza va a tener que ser alguna de las posiciones clave. Si encaja alguno de los mexicanos en esas posiciones puede ser, pero si no encaja un mexicano no podrá ser", dijo Peláez.

Puerta abierta

Así, tanto los altos salarios que se perciben en la competición mexicana como la limitación por las plazas de extracomunitarios no facilitan el trasvase de futbolistas, aunque desde el Grupo Pachuca se estudiarán todos los escenarios para ver si se puede dar alguna operación.