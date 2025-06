¿Qué supone para Asturias el ascenso del Oviedo? El análisis de la lluvia de millones, y el aumento en la autoestima, para la región

"El impacto será en torno a los 300 millones de euros en la región, según los estudios". El que señala la cifra es Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, y con los estudios se refiere al realizado por la consultora KPMG para La Liga en 2022, que hablaba de que el fútbol representa el 1,44% del PIB español. Es solo una orientación, una pista de por dónde pueden ir los tiros a partir de ahora con el Real Oviedo en la máxima categoría del fútbol español. El ascenso supone una alegría desmedida para los seguidores oviedistas, pero también una lluvia de millones para la región. Y algo más: un chute para á autoestima.

Empecemos por el dinero. "Cuantificarlo no es sencillo, pero está claro que hay un retorno económico, tanto directo como indirecto. Lo primero, el nombre de Oviedo va a aparecer en todas las retransmisiones, en todas las televisiones, y eso ya tiene un valor importante", indica Paniceres.

Como medidor más fiable, las visitas de equipos que mueven una gran masa social, Madrid, Barça, Athletic… "Sumando alojamiento, comidas y demás, yo creo que el gasto mínimo por persona rondaría los 200 euros. Solo con eso ya hay un impacto interesante". Otro detalle que suma: solo Celta y Oviedo están en Primera en el noroeste español. "Ni Santander, ni Lugo, ni Coruña, ni León tienen equipo en Primera. Eso facilita que la gente se acerque. Y ahora con la variante de Pajares los desplazamientos son mucho más sencillos", añade Paniceres.

Para la Asociación de hostelería y turismo de Asturias (OTEA), el ascenso supone "no solo un triunfo deportivo, sino una oportunidad turística sin precedentes para la región", y cree que hay que exigir más a las instituciones. "Es necesario que el Ayuntamiento de Oviedo y el Principado elaboren una estrategia de promoción turística potente", señalan desde la patronal. Un ejemplo: "Promocionar activamente Asturias en las ciudades de los equipos visitantes, ofreciendo experiencias complementarias al fútbol y convertir cada partido en una escapada turística".

Lluvia de millones y de autoestima para Asturias por el ascenso del Real Oviedo / EP

Pero hay algo más que el rédito económico. Algo que las consultoras no miden. Ese estado de alegría que contagia un éxito deportivo como el que se acaba de dar en Oviedo. Ese que, se estima, sacó a 260.000 aficionados el pasado domingo a celebrar el éxito por las calles de la capital. "Se dice poco, pero cuando la gente está feliz consume más, sale más y participa más. Y eso también es economía, aunque no siempre se pueda medir", expone Paniceres, que defiende que "Oviedo está de moda y el deporte ha sido clave: la inauguración del Palacio de Deportes, el centenario, el ascenso… Todo suma. Oviedo necesitaba tener gente en la ciudad, y si vienen de fuera, eso genera consumo, empleo, actividad. Es un paso más para recuperar esa capitalidad comercial que tuvimos, que se había perdido un poco, pero que estamos en el camino de recuperar".

Jacobo Blanco, doctor en sociología, considera desde su ámbito que, en cambio, "los ascensos no obran milagros". "En Gijón, tras los dos últimos ascensos no se observaron alteraciones significativas en las pautas de natalidad, mortalidad o migraciones", argumenta. El hecho de que se produzca el éxito con inversores extranjeros (en este caso de México), puede significar para Blanco que "los triunfos ya no dependen tanto del tejido local como de individualidades, más allá, claro, del soporte de las aficiones que, como la del Oviedo, han sido en buena medida inquebrantables durante la travesía del barro".

Ingresos millonarios

Y está la perspectiva del club, por supuesto. El Oviedo es el principal beneficiado por el salto de categoría, como no podía ser de otra forma, pues sus ingresos aumentarán de los 13 millones del presente curso a cerca de 60, según algunas estimaciones.

Basta un dato para situar el enorme salto cualitativo. Solo por los derechos televisivos el club azul ingresará 40 millones de euros, cifra dada en este periódico por Agustín Lleida, director general, que podrían ser más en atención, por ejemplo, a la clasificación final. Por contextualizar, todos los ingresos del Oviedo en la presente campaña en Segunda (derechos de televisión, abonados, venta de camisetas, patrocinios...) alcanzaron los 13,2 millones de euros, que son el tope salarial (techo máximo de gasto) impuesto por la Liga. El salto, ya solo con este detalle se intuye, es monumental.

Los derechos televisivos se convierten desde ya en el principal sustento del Oviedo de Primera, como sucede con la mayoría de sus competidores, excluidos los grandes. La visión audiovisual que Tebas ha impuesto en la competición tiene una jugosa contraprestación.

La tarta de los derechos televisivos se divide según tres criterios, tal y como ya sucedía en Segunda. El 50% del total se reparte a partes iguales: en la campaña que acaba de terminar, cada club se hizo con 33 millones de euros. Y del 50% restante, una mitad (25%) depende de la posición final en la tabla y la otra (25%) de la implantación social de cada club.

A esos 40 millones se sumarán aumentos considerables en otros conceptos que en Segunda eran básicos y ahora pasan a ser un complemento con cierto peso. Los abonados, por ejemplo. En la presente campaña, de récord en el Oviedo, el club ingresó algo menos de 3,5 millones de euros por sus socios, pero también 2,2 millones por la venta en tiendas y 4,8 en publicidad. La entidad cifró recientemente en 25.000 el número de camisetas vendidas este año. Nadie se atreve a vaticinar cuántas serán en Primera.

Como una mera orientación, se suele hablar de un aumento de en torno al 60% en los ingresos ordinarios, por lo que el Oviedo podría ingresar cerca de 5,6 millones en abonos, 3,5 en venta en tiendas y 7,7 en publicidad. Es decir, unos 16,8 millones entre las tres fuentes, lo que unido a los derechos televisivos pondrían los ingresos por encima de los 60 millones de euros. Son casi cinco veces más que el máximo histórico ingresado en la Segunda División.