La visión de un sportinguista sobre el ascenso del Oviedo: "Apoyamos a nuestro rival regional para que consiga una buena andadura en Primera"

Los asturianos que vivimos habitualmente fuera de la región, aunque no renunciemos a nuestros colores más íntimos, los míos los del Sporting, no entramos tan a fondo en esa rivalidad frontal y nos agrada que, al menos un equipo asturiano retorne a la Primera División del fútbol español.

Por ello, sin depreciar la apuesta de que el club de nuestros amores sea el ascendido en algún momento, apoyamos a nuestro rival regional para que consiga una buena andadura en la división de oro. Pero lo cierto es que la tarea no será fácil, pues la Liga española es una de las principales de Europa y del mundo y su nivel de competitividad máximo para defender la categoría y para hacer un papel digno en la competición.

Ante todo, hay que reconocer que la gesta oviedista fue meritoria y muy trabajada para lograr ese ascenso 24 años después. Sobre todo, los diez últimos partidos, bajo la batuta de Paunovic, han sido un ejemplo de conjunción del equipo y aprovechamiento de todas las capacidades defensivas y atacantes para no perder ningún choque y así ir acrecentando el granero de puntos que permitiera obtener la mejor posición para lograr el ascenso. No se pudo obtener directamente y eso obligó a un esfuerzo definitivo para pelearlo en el play-off con un doble enfrentamiento más que complicado.

Pero había entereza y confianza para abordar los compromisos y el primer resultado en Almería ya marcó un hito positivo. Fue más comprometida la vuelta en el Tartiere, aunque la genialidad de Cazorla pudo salvar la papeleta. Ningún ascenso es regalado y aquí quedó bien claro que hubo que sudar tinta para superar el primer escollo.

No fue más fácil la eliminatoria con el Mirandés: la cosa comenzó con derrota en Anduva por la mínima, pero eso comportaba ganar en Oviedo. Se complicó el encuentro con la ventaja del equipo burgalés, pero la reacción de los azules fue contundente y, si bien hubo que ir a la prórroga, el Oviedo ya tenía avales para ganar en caso de empate, lo que no fue preciso gracias a ese tanto de Portillo que dejaba sentenciada la eliminatoria y el ansiado ascenso. Hacemos este repaso para demostrar que el equipo azul no abarató el ascenso y dio prueba de gran madurez técnica y psicológica para competir en un momento candente de la temporada.

Sin entrar ahora en la quiniela de fichajes y descartes, sí debo afirmar que la andadura en la Primera división va a ser complicada. Estoy seguro de que el Real Oviedo va a construir un equipo aseado y peleón, lo avala la pertenencia al complejo mexicano de Pachuca y ahí se sigue un criterio de profesionalidad muy marcado, pero presupuestos al margen, sabemos que el buen fútbol necesita sobre todo construir un conjunto y eso requiere recursos económicos, pero no solo eso, hace falta un trabajo técnico y humano muy consistente que articule la actividad. Como sigue Paunovic, ya hay algo importante ganado. Pero con todo, no será sencillo navegar por esa competición superestelar con cierto aplomo, que ayude a sumar los puntos necesarios para la permanencia, primer objetivo deportivo de la nueva temporada.

Al fin, lo importante es que haya un compromiso común de patronal, gestores, técnicos y futbolistas, apoyados por una afición y una ciudad volcada para que la experiencia sea saludable y victoriosa. La coincidencia con la celebración del centenario, repercutida también en Madrid el pasado 26 de junio es un buen comienzo para ello.