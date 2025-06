"Me acordé de mi padre, de mi amigo Veljko, de cómo bajó el Oviedo en 2001...": Los Antic se quitan la espina con el ascenso

Esa sensación de cuenta pendiente saldada que tiene todo el oviedismo desde el sábado 21 adquiere la máxima expresión en el caso de Dusan Antic, hijo de Radomir, el entrenador que dirigía al Real Oviedo en el descenso de 2001, y amigo íntimo de Veljko Paunovic, el ahora héroe. Ese sentimiento de alegría le desborda a él y a toda su familia por razones evidentes. La familia Antic vivió el choque desde Marbella por razones que el mismo Dusan explica con una risa, "estuvimos en Cornellá y ahora no queríamos gafarlo", pero lo celebraron como si se hubieran bañado en la Plaza América junto a miles de oviedustas.

Dusan, junto a sus hijos, Radomir y Marco, y el resto de familia, "todos muy oviedistas", sufrieron por la televisión pero acabaron festejando entre abrazos. También hubo lágrimas. "Mi madre, Vera, se puso a llorar cuando Veljko se acordó de mi padre. Fue muy emocionante, un gesto precioso por su parte", relata, antes de contar el fin de fiesta: "Al acabar, salimos a relajarnos por el paseo marítimo de Marbella y vimos muchísimas camisetas del Oviedo, más de 20 seguro".

A Dusan le pasaron por la cabeza mil cosas cuando el árbitro señaló final. "Fue una alegría enorme, no sé cómo describirlo. Por mi padre, por Veljko, por el Oviedo… Me acordé de la forma en la que se descendió en 2001. No es el momento de hablar de aquello, pero las últimas jornadas fueron una vergüenza para el fútbol español", cuenta, mordiéndose la lengua, en lo que parece una referencia directa al contubernio vasco-navarro que dio con el Oviedo en Segunda.

Pero ahora toca festejar. Y volver a ilusionarse con el equipo en la máxima categoría, y Dusan confía: "Veljko es muy perfeccionista. Y es un ganador nato. Cuando estaba negociando el fichaje, me llamó y me dijo: ‘Me voy para Oviedo’. Me sorprendió, porque el equipo iba sexto. Y desde el primer día él insistía en que había que ascender directo. Lo creía firmemente".

Cree su amigo que la alegría de este año es aún mayor al tratarse de Oviedo: "En aquellos meses en 2001 hizo muchos amigos en la ciudad. Vivía cerca de El Reconquista, cerca de nuestra casa en Gil de Jaz, e hizo mucha vida en la calle, sociable con todo el mundo. Por eso le dolió más el descenso".

El hijo de Antic confía ahora en su labor como entrenador. "Lo conozco de toda la vida. Nuestros padres ya jugaron juntos y aunque yo soy mayor coincidimos en la cantera de Partizan. Él era la estrella, un espectáculo. El mejor. Hizo una gran carrera, pero le faltó algo de suerte", relata Dusan.

Y en ese modus operandi de Paunovic es imposible no acordarse de Radomir Antic. "Su padre también fue entrenador, y entre él y el mío habrá ido adquiriendo cosas. Mi padre siempre presumía de que el entrenador de porteros que tuvo en el Barça, que había estado con Van Gaal, decía que el más moderno de los técnicos con los que había trabajado era Antic. Y Veljko sigue un camino parecido".

Por último, un deseo doble para su amigo: "Que siga triunfando con el Oviedo, que estoy seguro de que lo va a hacer, y que algún día, en el futuro, entrene al Atlético de Madrid".