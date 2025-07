Moyano, máximo asistente, se despide del Oviedo: "Esto no es un adiós, es un hasta luego"

Sebas Moyano se ha despedido del Oviedo. El extremo, que llegó la temporada pasada, no entra en los planes del club para la primera temporada en la máxima categoría del fútbol español tras veinticuatro años fuera de la élite. Esta salida fue avanzada por Jesús Martínez, dueño del club, en una entrevista exclusiva con LA NUEVA ESPAÑA, junto con la de Francisco Portillo y Jaime Seoane.

El andaluz, que cuajó una gran temporada a las órdenes de Luis Carrión, no tuvo el protagonismo deseado en el curso del ascenso. Disputó 1.327 minutos en 36 partidos, pero con un rol revulsivo. Tan solo partió de inicio en catorce ocasiones. Sin embargo, se marcha siendo el máximo asistente del equipo, empatado con Cazorla, con cinco cesiones de gol. Ahora, Moyano se ha despedido a través de un comunicado en su cuenta de Instagram.

"Hoy me toca despedirme de una ciudad. Un club y una afición que ya son parte de mi vida. Gracias, Oviedo. Han sido dos años intensos, llenos de trabajo. Aprendizajes, momentos buenos y otros no tanto. Pero sobre todo de emoción y orgullo por defender este escudo. Oviedo me ha dado muchísimo profesionalmente. Viví aquí uno de los momentos más bonitos de mi carrera: el ascenso a Primera División. Lo logramos juntos, como equipo, como familia. Como una ciudad que no dejo de creer. Ver el Tartiere lleno, vibrando, empujando... Es una imagen que llevaré grabada para siempre. Pero sí digo que Oviedo me ha cambiado la vida. No es solo por lo deportivo. Aquí nació mi hija. Y con ella, un vínculo eterno con esta ciudad", comenzó diciendo.

"Gracias a mis compañeros, cuerpo técnico. A cada persona del club y sobre todo, a la afición. Gracias por hacerme sentir en casa. Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo. Esto no es un adiós, es un hasta luego. Oviedo ya es parte de mi corazón", zanjó.