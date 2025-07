Las grandes citas del Oviedo en su regreso a Primera: estas son las fechas, lugares y el recuerdo de los últimos partidos de los azules contra rivales Champions

El regreso del Oviedo a Primera viene con premio: un calendario cargado de fechas señaladas. El equipo de Paunovic no solo volverá a pisar estadios míticos, sino que lo hará con duelos de alto voltaje desde el primer minuto. El Real Madrid, el Barça, el Atlético, o el Athletic esperan a un Oviedo con hambre de no solo volver a disfrutar de rivales Primera, sino de quedarse entre entre ellos muchas temporadas.

El sorteo, realizado el martes en San Juan de Nava, en Ávila, dejó un calendario lleno de emociones. El equipo de Veljko Paunovic arrancará la Liga el fin de semana del 17 de agosto, enfrentándose a un rival Champions, el Villarreal. El duelo, tras la petición por parte del Oviedo de comenzar la competición fuera de casa por las reformas en el Tartiere, se disputará en La Cerámica. Su primer partido en el feudo carbayón será ante el Real Madrid, una cita que, sin duda, quedará marcada en la memoria de una afición que lleva veinticuatro años esperando volver a vivir el fútbol de Primera en casa. Además, el 24 de septiembre, tras las fiestas de San Mateo, el Oviedo recibe al Barça en el Tartiere.

Estos son todos los partidos del Real Oviedo en la liga 2025‑26

17 / 08 / 2025 Villarreal CF – Real Oviedo

24 / 08 / 2025 Real Oviedo – Real Madrid

31 / 08 / 2025 Real Oviedo – Real Sociedad

14 / 09 / 2025 Getafe CF – Real Oviedo

21 / 09 / 2025 Elche CF – Real Oviedo

24 / 09 / 2025 Real Oviedo – FC Barcelona

28 / 09 / 2025 Valencia CF – Real Oviedo

05 / 10 / 2025 Real Oviedo – Levante UD

19 / 10 / 2025 Real Oviedo – RCD Espanyol

26 / 10 / 2025 Girona FC – Real Oviedo

02 / 11 / 2025 Real Oviedo – CA Osasuna

09 / 11 / 2025 Athletic Club – Real Oviedo

23 / 11 / 2025 Real Oviedo – Rayo Vallecano

30 / 11 / 2025 Atlético de Madrid – Real Oviedo

07 / 12 / 2025 Real Oviedo – RCD Mallorca

14 / 12 / 2025 Sevilla FC – Real Oviedo

21 / 12 / 2025 Real Oviedo – RC Celta

04 / 01 / 2026 Deportivo Alavés – Real Oviedo

11 / 01 / 2026 Real Oviedo – Real Betis

18 / 01 / 2026 CA Osasuna – Real Oviedo

25 / 01 / 2026 FC Barcelona – Real Oviedo

01 / 02 / 2026 Real Oviedo – Girona FC

08 / 02 / 2026 Rayo Vallecano – Real Oviedo

15 / 02 / 2026 Real Oviedo – Athletic Club

22 / 02 / 2026 Real Sociedad – Real Oviedo

01 / 03 / 2026 Real Oviedo – Atlético de Madrid

08 / 03 / 2026 RCD Espanyol – Real Oviedo

15 / 03 / 2026 Real Oviedo – Valencia CF

22 / 03 / 2026 Levante UD – Real Oviedo

05 / 04 / 2026 Real Oviedo – Sevilla FC

12 / 04 / 2026 RC Celta – Real Oviedo

19 / 04 / 2026 Real Oviedo – Elche CF

22 / 04 / 2026 Real Oviedo – Villarreal CF

03 / 05 / 2026 Real Betis – Real Oviedo

10 / 05 / 2026 Real Oviedo – Getafe CF

13 / 05 / 2026 Real Madrid – Real Oviedo

17 / 05 / 2026 Real Oviedo – Deportivo Alavés

24 / 05 / 2026 RCD Mallorca – Real Oviedo

Real Madrid: la vuelta más esperada

El reencuentro con el Bernabéu será el 13 de mayo, en la jornada 36, un miércoles, en plena semana laboral. El calendario ha querido que los azules cierren su temporada como visitantes en tres de las últimas cinco jornadas, pero el viaje a Chamartín será especial: el último precedente en Liga se remonta a mayo de 2001, en un 4-0 muy duro para los azules, por aquel entonces a las órdenes de Antic. Los goles fueron de Figo, Munitis, Morientes y Mcmanaman.

Antes, y coincidiendo con la segunda jornada de Liga, el Madrid visitará el Tartiere el 24 de agosto. Sí, el primer partido en casa tras 24 años será contra los blancos, coincidiendo, como si el calendario tuviese humor, con un partido idéntico al último disputado en el Tartiere en Primera, allá por 2001, cuando azules y blancos empataron a 1-1 con goles de Jaime tras asistencia de Oli y de Solari, con pase de Munitis.

Barça, doble cita con historia

El Oviedo recibirá al Barça el 24 de septiembre, pocos días después de las fiestas carbayonas de San Mateo y en jornada intersemanal (miércoles). La última vez que el conjunto culé visitó el Tartiere fue el 7 de enero de 2001, y la escuadra carbayona perdiópor 2-3. Los tantos azules fueron de Onopko e Iván Ania, mientras que los del Barça los anotaron Kluivert (2) y Rivaldo. La vuelta se disputará en el recién reformado Camp Nou el 25 de enero. La última vez que Oviedo y Barça se enfrentaron fue precisamente allí, en el estadio de la ciudad condal. El Oviedo venció aquel encuentro por 0-1 con gol de Jaime.

Luis Enrique pelea un balón con Danjou / LNE

Atlético de Madrid: una cuenta pendiente

Otro de los platos fuertes llegará el 30 de noviembre, con la visita al Metropolitano para enfrentarse al Atlético de Madrid. La vuelta será el 1 de marzo en el Tartiere. Contra los colchoneros, el Oviedo no juega en Liga desde el año 2000, dado que el conjunto colchonero no estaba en Primera División durante la última temporada de los azules en la máxima categoría del fútbol español. En ese último encuentro liguero entre ambos, los dos equipos firmaron las tablas por 2-2 en el antiguo Tartiere, la última temporada en el estadio de Buenavista antes de su derrumbe. Los goles fueron de Losada y Paulo Bento por el cuadro azul, y de Joan Capdevila y Jimmy Floyd Hasselbaink por la parte colchonera, Con este partido, el Atleti descendió de categoría. Eso sí, para ver el último partido del Oviedo ante el Atleti no hay que remontarse 25 años atrás. El Tartiere recibió a los del Cholo Simeone, (excompañero de Paunovic en el Atleti) en enero de 2023 en Copa del Rey, con un resultado de 0-2 a favor del conjunto colchonero, con goles de Marcos Llorente y Pablo Barrios.

Morata y Griezmann, en el Tartiere / LNE

Athletic de Bilbao: dos clásicos del norte

El Oviedo visitará San Mamés el 9 de noviembre, y recibirá a los bilbaínos el 15 de febrero. Han pasado más de dos décadas desde el último duelo liguero: un 5-0 en Oviedo el 6 de mayo de 2001, con dos goles de Veljko Paunovic, actual técnico azul; dos de Oli y uno de Danjou. Pero la última vez que el cuadro bilbaíno y los azules se vieron las caras fue en los dieciseisavos de final de Copa del Rey en San Mamés. El Athletic venció por 1-0 con gol de Ander Herrera y sentenciaron la eliminatoria, puesto que en la ida, el Oviedo perdió en casa por 0-1 con gol de De Marcos.

En total, el Oviedo tendrá seis duelos ante equipos Champions (Madrid, Barça, Atlético, Athletic y Villarreal) y otros cuatro contra aspirantes europeos como Betis, Celta o Rayo Vallecano. Barça en casa (jornada 6), Villarreal en casa (jornada 33) y Real Madrid fuera (jornada 36) son las únicas tres jornadas que el Oviedo disputará entre semana. Un calendario de fuego, pero también de oportunidades para un equipo que tiene un curso duro por delante, con rivales de categoría, pero que no solo aspira a la supervivencia, sino también, por qué no, a quedarse durante años entre los grandes.