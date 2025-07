Sin Alemão, con los socios "oro" gratis, y con un "moderno" carné oviedista: así arranca la campaña de abonados del Oviedo

La campaña de abonados del Oviedo para la próxima temporada, la primera en Primera tras veinticuatro años, ya está en marcha. El club azul ha presentado este mediodía todos los detalles de una propuesta que marca el regreso del equipo a la máxima categoría y que arrancará oficialmente el martes 8 de julio. El objetivo principal de esta campaña es reforzar la "sostenibilidad económica del proyecto para garantizar un equipo competitivo en la élite del fútbol español". "Al Grupo Pachuca no le basta con mantener la categoría, quiere luchar, y habrá que conseguirlo teniendo el presupuesto más bajo de la Liga", dijo Martín Peláez, presidente azul, antes de presentar, junto al responsable de redes Javier Álvarez, la nueva campaña de abonados, denominada "Del barro al cielo". La estrategia diseñada pasa por una subida progresiva de precios ajustada a la antigüedad y fidelidad de los abonados, de forma que se premie a quienes han acompañado al equipo durante el largo trayecto desde Segunda B hasta el ascenso a la máxima categoría.

Habrá varias modalidades de renovación. Los abonados con carné Oro, que representan la fidelidad más longeva al club (cincuenta años de abonado), no pagarán nada: su abono será completamente gratuito como agradecimiento. Los abonados Plata abonarán 75 euros más que en la precampaña del curso anterior. Aquellos socios que se mantienen de forma ininterrumpida desde la etapa en Segunda B (es decir, desde junio de 2015 sin haber causado baja) pagarán 125 euros más. El resto de abonados, que renovarán su carné tras haber estado en el club durante las últimas campañas sin cumplir los criterios anteriores, deberán abonar 175 euros adicionales al precio que pagaron durante la precampaña del año anterior. En el caso de las nuevas altas, el incremento será de 200 euros respecto al precio base, aunque ya están registradas las mil prealtas tramitadas en abril, cuyos interesados adelantaron 100 euros que ahora se descontarán del precio final.

Más allá de las tarifas, el club ha querido poner en valor lo que incluye cada abono. No habrá días del club ni recargos de ningún tipo ante ningún rival, incluidos Real Madrid, Barça o Atlético de Madrid. Además, cada abonado recibirá un pack exclusivo de bienvenida a Primera División como parte de los actos del Centenario: una caja con bufanda, pin y pegatinas conmemorativas. El carnet también garantiza el acceso a todos los partidos en casa del primer equipo en Primera y en Copa del Rey, hasta una eventual semifinal.

Otro de los pilares de esta campaña será la liberación de asientos. Si el abonado no puede acudir a un partido, podrá liberar su localidad. En caso de que esa entrada se venda, el 50% del ingreso se destinará como descuento para el abono de la temporada siguiente, hasta un máximo del 50 por ciento del valor total del carnet. También se mantienen las facilidades habituales de financiación, con posibilidad de fraccionar el pago de forma online a través de las dos entidades financieras con las que el club ha venido trabajando en las últimas campañas.

Entre las principales novedades destaca la creación del Carnet Oviedista, que tendrá un precio único de 99 euros y servirá como paso obligatorio para quienes deseen abonarse por primera vez. Este carné aglutina las antiguas categorías de simpatizante, no residente y "Proud of You", y otorga prioridad en la lista de espera para obtener un abono, así como acceso preferente en la compra de entradas y descuentos idénticos a los del abonado en la tienda oficial. No será posible darse de alta como nuevo abonado sin pasar primero por este paso previo.

Tras la presentación, Martín Peláez ofreció una rueda de prensa para desgranar los asuntos que rodean al club tras el ascenso.

Valoración de la campaña. “Muy emocionante. Estamos contentos porque todos los oviedistas soñábamos con este momento de regresar a donde este equipo merece estar. Estamos muy implicados, con mucho trabajo y contentos de presentar esta campaña”.

Las subidas de precios son comedidas. “El Grupo Pachuca siempre se preocupa mucho por nuestros abonados, que son el corazón de este equipo. Sabemos que a nadie le gustan los aumentos de precio, pero dada la categoría en la que estamos compitiendo pues nos vemos en la necesidad de hacer aumentos. Tratamos de ser más que justos, agradecidos con la gente que ha estado con nosotros más de 50 años y con los que vienen con nosotros desde Segunda B. Tenemos incrementos que pienso que son razonables. Hemos hecho un gran esfuerzo por tener a este equipo donde está hoy y tenemos que seguir haciéndolo para competir en Primera”.

El inicio de competición. “Estamos muy emocionados desde que vimos el calendario. Con esos escudos enfrente se genera mucha ilusión, pero también mucha responsabilidad y compromiso. Nos obliga a hacer una gran campaña de abonados, de patrocinios y armar una gran plantilla. Estamos muy contentos por la renovación de ‘Pauno’, que para nosotros era fundamental. Lo ha hecho de maravilla, está comprometido y con la mecha prendida. Seguimos trabajando en armar una gran plantilla y tenemos una gran ventaja, que tenemos una base muy importante que viene con nosotros de Segunda. Vamos a competir a cualquier equipo”.

¿Se esperan muchos cambios? “Ya lo dijo el patrón, unos seis fichajes. Eso es lo que en primera instancia visualizamos. Ya después iremos viendo si hay más necesidades. Haremos las que hagan falta y las que nos permita el límite salarial. Pasamos de ser el quinto o sexto de Segunda a ser el último de Primera. No es excusa, pero tenemos que ser certeros a la hora de contratar y tener buena suerte de que todos los refuerzos se acoplen bien a lo que viene. Estamos trabajando como siempre, igual que en Segunda, pero entendiendo los nuevos precios de mercado”.

El posible cierre del Tartiere. “Nosotros cumplimos con todas las medidas de seguridad, lo tratamos de evitar, pero con tanta gente y energía desbordada era muy complicado. Lo que hay que valorar es que no hubo ningún incidente. En todas las portadas de la prensa salía el festejo, que fue una fiesta y hay que quedarse con eso. No hubo nada que lamentar ni en el estadio ni en la calle. Nuestro jefe de seguridad está con ello y somos optimistas de que eso tiene que tener un buen fin. Imagínense que los oviedistas no puedan estar para recibir al Real Madrid, se arma más que con los festejos del domingo. Hay buena voluntad en todas las partes”.

La negociación de patrocinios. “Ya había algunas negociadas y otras que estamos renegociando. También tenemos interés de nuevos patrocinadores. Estamos a tope en todos los frentes”.

La campaña de abonados, relacionada con el OCB. “Siempre hemos estado vinculados. Hay una gran relación con ellos y su aspiración es estar en la primera categoría. Se combina nuestro centenario con su traslado al Palacio de los Deportes. Si podemos generar sinergias mejor. Estamos para sumar”.

Salomón Rondón. “Es un grandísimo refuerzo. Un jugador de mucha experiencia que ha marcado goles en España, Inglaterra, América… Va a aportar mucho y tiene muchísimas ganas. Está que se muere por llegar al Oviedo”.

Santi Cazorla. “Ya lo vieron en el estatus de la plantilla: él manda. Estamos esperando su respuesta. Ahora está de vacaciones despejando un poco. Para nosotros es muy importante la continuidad de Santi como jugador para poder contar con él en todos los campos de España. Su continuidad en la institución está garantizada siempre que él quiera. Es una decisión que depende de él”.

Alemão. “Lo están decidiendo en el Grupo, pero la idea es que no estaría en el Real Oviedo”.

Negociaciones con el Ayuntamiento para la gestión del Tartiere. “Estamos en negociaciones con el Ayuntamiento para que nos siga apoyando en esa parte y hay toda la voluntad por parte del alcalde Alfredo Canteli para seguir apoyándonos en esta cuestión”.

Ciudad deportiva. “Seguimos trabajando en los frentes que tenemos y esperemos pronto poder darles noticias”.

Fede Viñas. “La intención es que siga. Él quiere continuar y la voluntad del Grupo es que siga aquí”.