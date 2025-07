La defensa, la reforma más importante para el Oviedo: el club valora el fichaje de Tagliafico mientras pelean por Lomónaco

Jesús Martínez ha puesto la directa. El propietario del Oviedo empleará todos los recursos del Grupo Pachuca para construir un equipo competitivo en la temporada del regreso a Primera, y por eso apunta alto. Muy alto. El objetivo no es otro que Kevin Lomónaco, central argentino de Independiente de Avellaneda, una de las grandes promesas del fútbol sudamericano. El futbolista, que ya ha sido convocado por Lionel Scaloni con la selección absoluta de Argentina, ha estado en el radar de clubes como el Betis, el West Ham, el Aston Villa, el Bournemouth e incluso el Barcelona, que lo contemplaba como opción si se producía la salida de Ronald Araújo.

La defensa, la reforma más importante para el Oviedo

La defensa es una de las prioridades de la dirección deportiva azul y el perfil de Lomónaco encaja en el plan: joven, con proyección internacional y experiencia en un entorno de alta exigencia. La operación, sin embargo, no es sencilla. El jugador tiene contrato con Independiente hasta enero de 2028 y el club argentino, que posee el 75 por ciento de sus derechos, quiere hacer caja con un traspaso al mejor postor. La competencia es alta, el coste elevado y el caché del central se ha disparado en los últimos meses, con el Mundial de 2026 en el horizonte como una meta realista en su carrera.

Pese a todo, Jesús Martínez no se rinde. El propio propietario azul confirmó ayer en una entrevista en la RPA la noticia adelantada por LA NUEVA ESPAÑA: el Oviedo está negociando de forma activa por el jugador. "Está muy difícil, pero estamos poniendo todo de nuestra parte. Tanto Agustín Lleida como yo hemos hablado con el presidente de Independiente. Somos muy perros para estar encima de las cosas y vamos a seguir con las negociaciones para intentar convencerlo", explicó el dirigente.

El Grupo Pachuca lleva varios días trabajando en la operación con el objetivo de cerrar una incorporación de peso que refuerce el proyecto carbayón en su regreso a la élite. Lomónaco sería uno de los nombres más potentes del mercado azul, una apuesta de presente y futuro que serviría para construir la defensa en torno a él. Las conversaciones siguen, aunque la competencia es feroz y el contexto obliga a moverse con paciencia.

Pero no es el único frente abierto. El Oviedo también sondea el fichaje de Nicolás Tagliafico, campeón del mundo con Argentina en Catar 2022 y actualmente libre tras finalizar su contrato con el Olympique de Lyon. La operación, adelantada ayer por LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital, también se encuentra en fase de negociación, en este caso, con el agente del jugador, al no existir un club de por medio. La alta ficha del futbolista es el principal obstáculo, aunque en el club no se descarta que el jugador pueda valorar una rebaja salarial para recalar en el equipo azul.

Tagliafico tiene nacionalidad italiana por vía familiar –sus abuelos paternos eran de Génova y los maternos de Lamezia Terme–, por lo que no ocuparía plaza de extracomunitario. A sus 31 años, el defensor puede actuar como lateral izquierdo o como central zurdo, y conoce el fútbol español: en la temporada 2012/13 jugó en el Real Murcia, en Segunda División, aunque nunca lo ha hecho en la máxima categoría.

Ambas operaciones, la de Lomónaco y la de Tagliafico, son compatibles y podrían materializarse en paralelo si las condiciones lo permiten. De momento, avanzan a fuego lento. El Oviedo, respaldado por la estructura del Grupo Pachuca, no se conforma con volver a Primera. Quiere hacerlo por la puerta grande.