Éxito en la campaña de abonados: esta es la cantidad de carnés oviedistas que el club ha despachado en menos de doce horas

La campaña de abonados acaba de comenzar y ya es un éxito de ventas. 1.3000 carnés oviedistas en menos de doce horas. Nadie quiere perderse el primer año en Primera tras veinticuatro años fuera de la máxima categoría del fútbol español. Y se ha notado. Los azules lanzaron anteayer la campaña "del barro al cielo". El club pretende favorecer a los socios que más años lleven al pie del cañón con subidas del abono mucho más livianas que al resto. Pero el problema es que quedan pocos huecos disponibles en el Tartiere. Ya la temporada pasada, el Oviedo no lanzó campaña de invierno puesto que no tenían sitio para más socios, y ahora esperan que todos esos abonados renueven su carné. Además, el club lanzó una precampaña el pasado mes de abril para que la gente se apuntase a una prelista de cara a esta campaña de abonados, donde hay más de 1.000 inscritos.

Por ello, el club ha creado el carné oviedista, que tiene un precio único de 99 euros y servirá como paso obligatorio para quienes deseen abonarse por primera vez. Este carné aglutina las antiguas categorías de simpatizante, no residente y "Proud of You", y otorga prioridad en la lista de espera para obtener un abono, así como acceso preferente en la compra de entradas y descuentos idénticos a los del abonado en la tienda oficial. No será posible darse de alta como nuevo abonado sin pasar primero por este paso previo. Este abono es una especie de abono de simpatizante, que no te permite entrar al estadio, pero que mucha gente ha adquirido de cara a poder optar a hacerse abonado. Y se han vendido 1.300 en menos de doce horas, lo que deja más que claro que la gente tiene ganas de Tartiere en Primera.