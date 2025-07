El brutal enfado de Melendi con un periodista argentino que criticó al Oviedo: "Cuando uno lleva tantos años siendo imbécil no es fácil salir de ahí"

El Real Oviedo trata de confeccionar la mejor plantilla posible para su regreso a Primera División y uno de sus principales objetivos en este mercado es la incorporación del central Kevin Lomónaco, cuyo interés fue adelantado por LA NUEVA ESPAÑA hace días. La repercusión de su posible salto a la liga española llegó hasta Argentina, donde un grupo de periodistas y tertulianos debatieron en ESPN sobre su posible llegada a la capital del Principado.

La polémica surgió cuando uno de los tertulianos menospreció al conjunto carbayón. “Si Lomónaco, que en proyección es el mejor jugador del fútbol argentino, que ya va convocado con la selección de Scaloni y que juega como los dioses, va a jugar al Oviedo, yo me corto los dedos muchachos. Dejemos de ponderar clubes de cualquier lado”, comentó en el programa. Sus declaraciones rápidamente se difundieron a través de las redes sociales y llovieron las críticas por parte de la afición azul. Y también llegaron a Melendi, que mostró su descontento de forma contundente.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante ovetense escribió un duro comunicado en el que cargó contra el tertuliano argentino. “Conozco bien la idiosincrasia argentina, es un pueblo amable, pasional y bravo, muy bravo. Mi esposa y mis hijas son argentinas y me siento orgulloso de cómo sienten la bandera y su selección. No juzguemos el nivel periodístico de Argentina por un cretino, los hay en todas partes”, comenzó. “Uno puede no entender ciertas cosas [...], pero cuando uno lleva tantos años siendo imbécil no es fácil salir de ahí”, expresó.

Sobre el prometedor central argentino, Melendi aseguró que “es un jugadorazo” y le animó a tomar “la decisión correcta” de recalar en “un club con 100 años de historia y que juega en la mejor liga del mundo” como el Real Oviedo. “Si al final no viene, le deseamos igualmente lo mejor para su vida, tanto personal como profesional, empezando por alguien que sepa defender sus virtudes, “que son muchas“, sin menospreciar a nadie. Argentina, ¡en Oviedo les amamos!"

Este ha sido el mensaje completo de Melendi en su cuenta de Instagram:

"Conozco bien la idiosincrasia argentina, es un pueblo amable, pasional y bravo, muy bravo. Mi esposa y mis hijas son argentinas y me siento orgulloso de cómo sienten la bandera y su selección. No juzguemos el nivel periodístico de Argentina por un cretino, los hay en todas partes y no representan a nada ni a nadie. Todos sabemos que la fortaleza del agravio es directamente proporcional a la debilidad del argumento. Ayer se menospreció a un equipo gratuitamente. Uno puede no entender ciertas cosas, pero la capacidad de aceptarlas y la de ser capaz de disociarse del pensamiento para que la emoción no te controle debería ser algo básico en una persona con su experiencia y bagaje vital.

Te enviamos mucho amor y compasión para que algún día puedas quererte a ti mismo y ver el mundo sin ese odio e irá con la que hablas. Ah, y hasta que Dios te conceda esa gracia, sepa usted que hemos escuchado sus palabras, pero nadie ha sentido curiosidad por su nombre. Las personas solo sienten curiosidad por la nobleza y la verdad es que la intervención fue de un absoluto despotrique adolescente.

Dese tiempo, no se agobie, cuando uno lleva tantos años siendo imbécil no es fácil salir de ahí. No es fácil salir de tu zona de confort. Lomónaco es un jugadorazo y será bienvenido si al final toma la decisión correcta, la de venir a un club con 100 años de historia y que juega en la mejor liga del mundo. Si al final no viene, le deseamos igualmente lo mejor para su vida, tanto personal como profesional, empezando por alguien que sepa defender sus virtudes, “que son muchas“, sin menospreciar a nadie.

ARGENTINA EN OVIEDO LES AMAMOS!!!"