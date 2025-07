El jugador que más años lleva vistiendo de azul renueva con el Oviedo

El Oviedo y Lucas Ahijado han llegado a un acuerdo para que sus caminos sigan unidos otra temporada más, más otra en función de objetivos. El canterano azul será parte de la primera plantilla de Primera en veinticuatro años.

Veljko Paunovic es uno más tomando las decisiones de cara al nuevo curso. Quiere estar muy encima de la planificación deportiva, y ese es el aspecto más importante que ha decantado la renovación de Lucas. Al técnico serbio siempre le ha gustado contar con gente de la casa, y se notó desde que recaló en El Requexón el pasado mes de marzo. Además, no dudó en utilizar a Ahijado, incluso por el carril izquierdo, una posición a la que no está acostumbrado. Algo le vio que Calleja no hizo.

Ahijado es, con una gran diferencia, el jugador de la plantilla que más años ha vestido de azul. De hecho, jugó en el barro. El canterano debutó en la temporada 2013/14 a las órdenes de Roberto Robles, aunque su participación fue residual. No fue hasta varios años después, ya en Segunda, cuando Javi Rozada, actual técnico del Avilés Industrial, le hizo coger más continuidad en el primer equipo en detrimento de Diegui.

A partir de ese momento, Lucas ha sido un jugador de idas y venidas, con temporadas en las que lo jugó todo, y cursos en los que costaba verle sobre el verde. En la temporada 2022/23 fue uno de los jugadores más destacados del equipo, llegando a ser vital a las órdenes de Álvaro Cervera. Pero tras la llegada de Luis Carrión, Lucas se vio relegado al banquillo y Viti Rozada, que hasta entonces era extremo, ocupó su lugar. Desde aquel momento no ha vuelto a ser regular, y ha jugado poco hasta que Paunovic decidió darle minutos. Es por ello que el serbio ha decidido contar con el ovetense una temporada más y darle ese reconocimiento que merece: que uno de la casa pueda jugar con la azul en Primera.