El Oviedo, a llenar sus arcas: los azules quieren sacar 700.000 euros por uno de sus delanteros

El Oviedo tiene en mente confeccionar una plantilla que le permita pelear en los campos de Primera División. Y, por varios factores, no es tarea sencilla. El primero es la estadística. En los últimos años, muchos de los equipos que logran escapar del infierno de Segunda no aguantan más de una temporada en la máxima categoría del fútbol español. El segundo, el dinero. Lo económico juega un papel crucial en Primera. Los equipos que cuentan con un mayor presupuesto suelen ser los que más triunfan. Hay excepciones, claro. Pero la norma general es que equipos como el Madrid o el Barça ganen la competición año tras año.

Y el Oviedo, tras ascender vía play-off, es el equipo que menos ingresos recibirá por parte de LaLiga. Tendrá que remar contra viento y marea si pretende ya no permanecer un año más en Primera y asentarse entre los grandes, sino pelear por objetivos más ambiciosos.

Y todo pasa, claro por patrocinios, campañas de abonados, etc. Pero también por sacar tajada por jugadores que no cuenten en la planificación deportiva. Es el caso de Daniel Paraschiv, delantero rumano que recaló en El Requexón el verano pasado tras varias semanas en las que Roberto Suárez, director deportivo del club, estuvo siguiendo in situ partidos de fútbol rumano. Fue un capricho personal de Jesús Martínez, y no se equivocó. El ariete, que llegó sin experiencia en España y con el único aprendizaje de una liga menor jugó un papel clave como revulsivo. Cuando más se le necesitaba, aparecía. Y ahora, el Oviedo pretende sacar tajada con su venta. En concreto, 700.000 euros.

Paraschiv ha jugado 28 partidos el pasado curso, tan solo dos de ellos como titular. Eso se resume en 592 minutos sobre el césped y tres goles, una marca bastante positiva. Pero el Oviedo considera que el delantero está aún verde para jugar en Primera y pretende venderlo a un equipo que esté dispuesto a pagar 700.000 euros, una cifra similar a la que desembolsó el Oviedo el pasado verano. La buena noticia es que ya hay varios equipos de Segunda que han preguntado por el delantero rumano. Sin embargo, los azules todavía siguen esperando por una oferta que les convenza de cara a darle salida a un delantero que llegó siendo un desconocido y saldrá como uno de los héroes del ascenso de 2025.