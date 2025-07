La Aparo y el Fondo Norte, descontentos con la campaña de abonados del Oviedo: estas son las medidas populares que proponen

El estreno del Oviedo en Primera División veinticuatro años después ha venido acompañado de una campaña de abonados que ha generado dudas por parte de la afición. Hay gente encantada, otros, no tanto. A las pocas horas de conocerse los precios y condiciones, el Fondo Norte y la Asociación de Peñas del Real Oviedo (Aparo) han hecho públicas sus desavenencias, centradas principalmente en el encarecimiento de los abonos en los fondos y la grada de animación, así como en el incremento del precio para los niños.

La Aparo ha emitido un comunicado con sus preocupaciones tras una reunión oficial mantenida con el club. En ese encuentro, los peñistas expresaron que, aunque entienden una subida general en los precios debido al ascenso, consideran desproporcionado el incremento aplicado en los fondos y en la zona de animación. Según su postura, el Oviedo se sitúa entre los equipos con los abonos más caros de toda LaLiga en estas áreas, algo que ya había destacado Fondo Norte, uno de los colectivos más activos de la grada, a través de sus redes sociales.

Otro punto señalado por la Aparo es la subida en la categoría infantil. Las peñas propusieron que el descuento "barro" (destinado a premiar la fidelidad de quienes han estado abonados ininterrumpidamente desde Segunda B) se aplique también a los niños, aunque no cumplan ese criterio cronológico. "No hay mayor barro que ser del equipo de tu ciudad aunque hayas nacido con el club en Segunda", argumentan. En caso de no poder aplicarlo de forma directa por cuestiones técnicas o de calendario, solicitan al menos un vale de igual importe para utilizar en la tienda oficial. El club tomó nota de la petición y se comprometió a valorarla.

Desde el Oviedo también se confirmó que los abonados no residentes tendrán prioridad para hacerse socios de pleno derecho durante esta campaña. Asimismo, se mantendrá el euro por abonado destinado a las líneas azules impulsadas por la Aparo, y se han flexibilizado los requisitos para la creación de nuevas peñas oficiales.

Por su parte, el Fondo Norte publicó un hilo detallado en redes sociales en el que desgranan su análisis comparativo de precios respecto al resto de clubes de Primera División. Según su estudio, basado en 178 variables en la categoría de adulto, el Oviedo presenta precios más altos en 119 de ellas, similares en 26 y más económicos solo en 33. En una clasificación general, el club carbayón se encontraría entre los siete abonos más caros de toda la Liga, por detrás únicamente de Atlético de Madrid, Real Madrid y Valencia, y en cifras similares a las de Betis, Sevilla o Girona.

El colectivo distingue entre las políticas de precios en las tribunas (donde el Oviedo mantiene una línea más equilibrada) y las aplicadas en los fondos, que consideran "disparadas". De hecho, señalan que el Oviedo tiene precios más altos en los fondos que el 90 por ciento de los equipos de Primera, incluyendo incluso a grandes como el Atlético o el Real Madrid en zonas equiparables. Según su análisis, la grada de animación del Tartiere es actualmente la más cara de toda la categoría.

Respecto a los abonos infantiles, Fondo Norte asegura que el Oviedo se encuentra por encima del 75 por ciento de los precios analizados en esta categoría, sin tener en cuenta que muchos otros clubes cuentan con gradas familiares específicas, una opción que en Oviedo ni siquiera se contempla. Lamentan que no se haya desarrollado una política de precios sociales en los fondos ni se haya promovido una grada familiar que alivie el coste para las familias oviedistas.

Pese a todo, tanto la Aparo como el Fondo Norte destacan el reconocimiento a los abonados Oro, Plata y "barro" como un gesto positivo del club, aunque matizan que sus análisis parten del precio base del abono, al igual que se hizo en temporadas anteriores para establecer comparativas. Fondo Norte recuerda además que la afición del Oviedo ha demostrado una "fidelidad inquebrantable, independientemente de la categoría", y considera que esta política de precios es asumida con más normalidad "por la ilusión generada en los últimos años". Sin embargo, advierten del riesgo de perder una de las señas de identidad del oviedismo: la presencia de niños y jóvenes en las gradas. "Fidelizar ahora vía precios es una inversión que se recupera en el medio y largo plazo", concluyen.

El club, por ahora, no ha emitido ninguna comunicación oficial al respecto más allá de lo trasladado en la reunión con la Aparo. Con la campaña ya activa y las renovaciones, que empiezan mañana, las próximas semanas serán clave para comprobar si las propuestas de mejora de la afición se traducen en medidas concretas o si, por el contrario, se consolidan los precios actuales como punto de partida para la temporada del regreso a la élite.