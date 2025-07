Comienza el caso Seoane: el medio pide seguir en Oviedo y el club no cuenta con él

Hay caso Seoane. El centrocampista madrileño no quiere abandonar Oviedo a pesar de que el club azul no cuenta con él para la nueva temporada. El jugador, que tiene dos años de contrato con Pachuca, está contento en la capital del Principado y se niega a cambiar de equipo, tal y como ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA. Sin embargo, el club ya le ha trasladado al medio que están planificando la nueva temporada en Primera sin su presencia.

A Jaime Seoane le restan dos años de contrato con Pachuca. Lo normal sería que el madrileño, con el que el Oviedo no cuenta, se fuese a uno de los equipos del grupo, como Pachuca, León o Everton. Sin embargo, hay una cláusula en el contrato del medio que lo complica todo: Seoane puede elegir en qué equipo del Grupo Pachuca quiere jugar y parece que ya se ha decidido, a pesar de todo lo que le han comunicado desde el conjunto carbayón.

"Jaime es un enamorado de Oviedo y ha trabajado muchísimo para jugar en Primera. Cuando fichó por los azules salió de Primera a un proyecto ganador con el que se imaginaba jugando de nuevo en la máxima categoría y por eso seguirá otro año más allí, no se contempla otra cosa", dice Alejandro Camaño, exfutbolista azul y representante de Seoane.

El medio firmó con Pachuca en verano de 2023 procedente del Getafe de Primera División. El grupo azteca desembolsó una cantidad cercana a los dos millones y medio de euros por un jugador que no tuvo demasiado protagonismo en el proyecto madrileño. Tan solo jugó catorce partidos, dos de ellos como titular, a las órdenes de Quique Sánchez Flores y José Bordalás, en Primera. Sin embargo, al Oviedo le convenció su gran año en el Huesca, con el que anotó catorce tantos.

En Oviedo cuajó una gran primera temporada a las órdenes de Luis Carrión. El medio jugó 38 partidos, 30 de ellos de titular, anotó cuatro goles y repartió dos asistencias. Pero su segundo curso estuvo marcado por las lesiones. Un gran golpe en Ferrol le dejó fuera de juego bastantes partidos. Seoane disputó 27 encuentros, 18 de ellos como titular. Aun así marcó tres goles y dio una asistencia. Y ahora, tanto él como su entorno creen que merece una oportunidad en el Oviedo de Primera División.

Sin embargo, el club no cuenta con el jugador y la intención de los azules es que termine su contrato en otro equipo del grupo o buscarle una salida. Sin embargo, y según su agente, Seoane no abandonará Oviedo. "Cuando dejó el Getafe tenía claro que su sueño era regresar a la máxima categoría y por eso firmó con el Oviedo. No se irá a no ser que haya un traspaso o una rescisión y es algo que no va a pasar porque él quiere jugar allí. Que juegue o no depende del entrenador, es una decisión que únicamente le corresponde a él", dice Camaño, que asegura que "sería un honor" para Seoane jugar en cualquiera de los otros equipos del Grupo Pachuca, pero que no se ve fuera de El Requexón.

Ahora, el grupo azteca tiene que decidir qué hacer con el caso. El madrileño tiene la sartén por el mango gracias a la cláusula que le permite escoger equipo en el que jugar. Pero hay una pieza clave en lo que parece que será uno de los culebrones del verano: Seoane tiene contrato con Pachuca, no con el Oviedo. Por tanto, no hay ningún salario estipulado para el medio, que tendrá que negociar con Pachuca las condiciones de su ficha. En anteriores campañas, el madrileño sí que tenía marcado por contrato con el Oviedo la cantidad a percibir, no así en esta ocasión. Por lo tanto, los azules no están obligados a subirle el salario tras el ascenso, más allá de los bonos que tuviesen acordados por promocionar con el equipo.

Por todo ello, en principio, Seoane entrenará con el Oviedo el próximo 14 de julio, día en el que empieza la pretemporada. De hecho, el jugador está pasando estos días por Asturias. Será Jesús Martínez y su equipo quienes tengan que convencer al jugador para salir rumbo a México o a Chile, pero por el momento, tanto el jugador como su entorno parecen tener claro querer seguir en Oviedo, a pesar de que desde el club ya se le ha comunicado que en principio, no tendrá minutos.