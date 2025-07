El ascenso del Oviedo se sigue celebrando al otro lado de la península: Así fue el encuentro en el Centro Asturiano de Torremolinos

Son muchos los asturianos que, año tras año, se ven obligados a abandonar el Principado por motivos laborales, pero casi todos siempre se las acaban ingeniando para seguir sintiendo a la Tierrina cerca y, en este caso, también al Real Oviedo. Así ocurre en Torremolinos, donde se ubica el Centro Asturiano de Málaga. En el mes de mayo alcanzaron los 50 años y en estos momentos cuentan con más de 100 miembros que se reúnen periódicamente para no olvidar y seguir disfrutando de la cultura y gastronomía asturiana. La última excusa, el ascenso del Real Oviedo a Primera División.

El pasado viernes 4 de julio, más de 25 personas se dieron cita en la sede para celebrar el éxito carbayón en compañía. Hubo sidra, mucha sidra, y también un buen menú asturiano compuesto por chorizo a la sidra, fabada, pixín y arroz con leche. “Fue un almuerzo muy bueno. Estuvimos cantando, pusimos el himno, la canción de Melendi… Fue muy emocionante”, reconoce el principal promotor de todo esto, Ignacio Rivas, directivo de centro y ovetense de cuna que se vio obligado a emigrar con 10 años por el trabajo de su padre. Ahora, 50 años después -tiene 61-, sigue inculcando el oviedismo allá por donde va.

Nacho Rivas, seguidor acérrimo del Oviedo, igual que su padre y su abuelo, fue el que propuso esta iniciativa para juntarse con otros oviedistas presentes en Andalucía. “El Oviedo para mí es una cosa tremenda, había que hacer algo aquí para celebrarlo”, confiesa. Pero en el Centro Asturiano también hay muchos sportinguistas. “La verdad que está repartido, aunque en la junta directiva somos más del Oviedo”, comenta. Eso sí, muchos de ellos se juntan para ver los encuentros. “Los veo con el vicepresidente, que es fanático del Sporting, pero somos amigos y nos juntamos unos cuantos para ver los partidos en cafeterías o en alguna casa”, prosigue.

Actualmente es militar y está destinado en Melilla, pero aprovecha cada vez que puede para ir a ver al conjunto azul. “Este año he viajado a Córdoba, Almería, Tenerife y Málaga, por supuesto. Y en el Tartiere he visto al Burgos y me quedé para estar durante todo el play off”. relata. Y su amor por Asturias va mucho más allá. En 2018, cuando Nacho Rivas era concejal de Ciudadanos en Torremolinos, propuso al comité del callejero que el Principado tuviese su propia plaza en la ciudad, y lo logró. Cualquiera que acuda a la ciudad malagueña la podrá encontrar en una zona muy céntrica del municipio.

Reina la ilusión pensando en la próxima temporada

Ahora, tras el subidón por el ascenso, muchos de los oviedistas presentes en el centro ya comienzan a planificar la próxima temporada. “Este año estoy pensando en sacarme el carné oviedista. Ya tengo hecho mi planning para el año. Iré a los dos partidos de Sevilla, eso lo tengo claro”, comenta Rivas, quien también aprovechará sus lazos familiares para ver varios partidos en Madrid. Sobre la nueva campaña, lo que destaca es la ilusión. “El proyecto me parece muy bueno, creo que vamos a tener un equipo para mantenernos varios años”, aunque pone una pega: “Lo de Alemao y Portillo me ha chocado un poco, estaba encantado con ellos”. Con quien también está muy satisfecho es con los nuevos fichajes. “Reina es una máquina, pero más máquina tiene que ser Rondón, aunque ya sea mayor. Aquí en Málaga me lo dicen mis amigos”, comenta. A falta de más incorporaciones, las sensaciones son positivas de cara a lo que está por venir en algo más de un mes. Y lo que es seguro es que desde la otra punta de la península se seguirá muy de cerca al cuadro carbayón.