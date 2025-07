Todos se quitan el sombrero ante la continuidad de Cazorla con el Oviedo: las reacciones de Calleja y Carrión y los elogios de un sportinguista

"Es un grande". La renovación de Cazorla ha provocado una oleada de reacciones entre quienes han compartido camino junto al Mago. Futbolistas, técnicos y amigos que conocen de cerca al "8" azul celebran que siga un año más, ahora en Primera División, en el equipo de su vida. Y en lo que todo el mundo está de acuerdo es en que no hay mejor noticia para el Oviedo que tener a Cazorla en el vestuario.

Moyano: "Es un tío de diez"

Uno de los más emocionados es Sebas Moyano, ya ex del Oviedo y jugador del Zaragoza, que compartió vestuario con él en las dos últimas temporadas. "Es una alegría que siga, por el bien del fútbol y del Real Oviedo. Nos va a hacer disfrutar mucho, era algo que todos queríamos y me alegro muchísimo. Una persona como él se lo merece, con lo que sufre por este Oviedo y lo que se ha esforzado por devolverlo a Primera. Compartir vestuario con él estos dos años con él ha sido inexplicable, es un tío de 10 que siempre mira por los demás y ha estado pendiente de todos desde que llegó. Fue un placer, ya no solo futbolísticamente, pero como persona es increíble y me gustaría que todo el mundo pudiera conocerla. Espero que este año el Oviedo siga disfrutando de él y podamos verle mucho tiempo sobre el verde. Santi es un grande", dice.

Portillo: "Es el mejor futbolista con el que he jugado"

También quiso tener unas palabras Francisco Portillo, compañero suyo en Málaga y en Oviedo, además de héroe del ascenso con su gol en el Tartiere ante el Mirandés. "Estoy feliz por él. Lo he dicho muchas veces, para mí Santi es una persona y un jugador especial. Seguramente sea el mejor con el que he compartido vestuario y me alegro por él, porque se lo merece por todo lo que ha dado al fútbol. Está preparado para seguir en Primera. Los jugadores de su calidad y su trayectoria siempre tienen hueco hasta cuando ellos quieran", explica.

Carrión y Calleja, encantados

Luis Carrión, que dirigió al Oviedo la pasada campaña y lo dejó a las puertas del ascenso en Cornellá, también celebra la noticia. "Me alegra mucho que el mejor jugador y persona que he conocido en toda mi vida pueda despedirse en Primera con el club de su vida. Santi seguirá siendo el mejor y conseguirá que el equipo logre los objetivos", comenta. Su relevo, Javi Calleja, entrenador azul durante buena parte del último curso, también guarda buen recuerdo del llanerense. Compañero sobre el césped en Villarreal y luego jugador bajo su mando, el madrileño asegura que "Santi se merece jugar con el Oviedo en Primera más que nadie". "Todo lo que transmite hace bien al club y a todo el que tiene alrededor", indica.

Para Miguélez, un referente

Desde dentro del vestuario también se hace notar la admiración que genera. El canterano Santi Miguélez, que compartió entrenamientos con él en el primer equipo, vio en Santi un ídolo a imitar. "Tan grande, talentoso y exitoso que asombra la humildad con la que se entrega a todos, dentro y fuera del campo", señala.

Javi Fuego, amigo de Santi: "Tendrá un final merecido"

Y desde fuera del club, pero muy cerca en lo emocional, también habla Javi Fuego, exjugador del Sporting y ahora director deportivo de la Federación Asturiana. Amigo de Cazorla desde que se enfrentaban siendo niños, Fuego remarca que la renovación del Mago "era una noticia que esperaba con ganas, me da mucha alegría". "Después de lo que sufrió estos años por devolver a su equipo al sitio donde él quería dejarlo, creo que merece disfrutarlo y Primera División tendrá que hacerle un último reconocimiento en cada campo que visite. Es un final guapo para él y súper merecido. Encima, todavía va a dar un nivel alto y seguirá siendo resolutivo. Como amigo me alegro mucho por él porque creo que lo va a disfrutar mucho, y como profesional creo que al Oviedo le da un plus tanto dentro como fuera del campo. Es vital tener gente comprometida y enseñar los valores del club a la gente nueva que venga", zanja.