Cuando fuimos campeones

Está bien el lema del Real Oviedo, "Orgullo, valor y garra", porque estimula el espíritu de lucha del equipo. Pero tengo dudas de que represente fielmente la historia del club. Por ejemplo, si preguntamos a los jóvenes oviedistas por Pacheco -que luchaba lo indecible- casi nadie sabe quién fue. Sin embargo, todos recuerdan a Falín, compañero de Pacheco en la línea media, que era un superclase que tiraba las faltas con barrera con efecto, como los mejores jugadores brasileños. Cuando, más tarde, llegó el Barcelona, Emilín hizo esta certera crítica: "No es porque sea mi hermano, pero Falín fue el mejor de los veintidós". Si preguntamos por Sánchez, la gente cree que nos referimos a un "jugón", Sánchez Lage, en vez de a Sánchez, que con Sande eran dos argentinos que hacía el trabajo de tres o cuatro jugadores. Así pues, en la memoria del oviedismo perduran el buen juego y el virtuosismo antes que la garra y el valor.

Por cierto, Sande, a quien acabamos de mencionar, se vinculó después al Centro Asturiano de Málaga, en un ejemplo admirable de integración del espíritu astur-argentino. "Orgullo, valor y garra" y, sobre todo, mucho juego, tuvo el Oviedo que ascendió brillantemente después de quedar campeón del grupo norte de Segunda División en la temporada 1951-52, en tiempos difíciles de posguerra, con palos, pertinaz sequía, racionamiento, arbitrios municipales y estraperlo, iniciándose entonces una nueva era en la historia del club, que parte de tres grandes acontecimientos: el retiro de Lángara y Herrerita, y el fallecimiento de Carlos Tartiere.

En 1948 se había retirado Lángara, que regresó las dos últimas temporadas a su Real Oviedo después de ser máximo goleador en España, con el Oviedo; en Argentina, con el San Lorenzo de Almagro, y en México, con el España. En 1930, con 18 años, había llegado a Oviedo, se cortó el pelo en la peluquería Escotet, después fue a Teatinos a entrenarse, donde, en su primer tiro a puerta, y desde fuera del área, dobló las manos a Oscar, el buen portero del Oviedo (según oí contar a José María Velasco "Chuché", que fue jugador y presidente del equipo). El mítico delantero vasco llegó a inspirar el grito: "¡Anda ahí Lángara, bastas tú solo!".

En 1950 muere Carlos Tartiere, primer y gran presidente del Real Oviedo y que, para señalar la gran categoría del equipo, solía decir: "Nosotros no vendemos, nosotros solo compramos jugadores".

El 30 de marzo de 1952 se celebró el homenaje a Herrerita en el estadio de Buenavista con un partido amistoso del Real Oviedo frente al Atlético de Madrid de Helenio Herrera, de Ben Barek, de Carlson, campeones de las ligas 1949-50 y 1950-51. Pelé dijo: "Si yo soy el rey del fútbol, Ben Barek es el dios". La retirada de Lángara, la muerte de Carlos Tartiere y el homenaje despedida de Herrerita dividen la historia del Oviedo en dos épocas. En la despedida de Herrerita hubo aficionados que lloraron. Yo, entonces con 12 años, no podía entender que paisanos hechos y derechos lloraran porque alguien no "xugara" a la pelota.

Aquel Oviedo de la liga 1951-52 estuvo brillantísimo, dirigido por Urquiri y con Pedro Miñor de presidente. El equipo quedó campeón del grupo norte de Segunda División siendo máximo goleador, con 66 tantos, y menos goleado, con 29. En esta ocasión, como en otras, las ligas jugadas en Primera División tras los ascensos hicieron olvidar, creo que injustamente, las cinco temporadas en que el Oviedo fue campeón de Segunda.

En aquel formidable equipo que ascendió en la temporada 1951-52 había 5 jugadores excepcionales con 20 años: Toni, Mandi, Alberto Callejo, Esteban Areta y Agustín. Luis Sport y Luisín de Pravia esperaban su oportunidad. Cuando llegó el Barcelona, Diestro rompió la camiseta de Kubala, porque éste le faltó al respeto, ya que le hizo un sombrero con el balón. Argila había ido a reforzar el Atlético de Madrid, en préstamo, a cambio de Miguelín "el Palmeru" (como lo llamaba algún castizo ovetense por haber nacido en la isla de la Palma). Argila era un buen portero por arriba y jugaba al baloncesto en el patio de Santa Clara. En Miguel, cedido por el Atlético de Madrid, con Callejo y Agustín, tenía el Oviedo un extremo rapidísimo. Para compensarlo el Oviedo tuvo años después otro extremo, Areopagita, enviado por Alsúa desde el Unión de Irún. Cuando debutó dijo un aficionado: "cuerre menos que una formiga".

Un atractivo adicional para la chiquillería era el "jorobu". Cuando salía el número 5 en el marcador aparecía con una joroba. Cuatro veces salió el "jorobu" en esa temporada: contra el Caudal de Mieres (5-1), contra el Lucense (7-0), contra el Orensana (6-0) y contra el Torrelavega (7-3). Pero el Caudal de Mieres consiguió formar, unos años después, uno de los mejores equipos de Segunda, clasificándose 4º, y, encabezando la tabla varias jornadas. Estaba liderado por Guinea, uno de los mejores porteros de la categoría. Fueron numerosos y muy destacados los futbolistas aportados al Oviedo por la cuenca del Caudal, como Goyín, Llaneza, Alvarito, Carrete, etc.

Posteriormente, se eliminó el "jorobu" del marcador, acertadamente, porque significaba una falta de respeto a los adversarios perdedores, y, sobre todo, una humillación a quienes padecían tal defecto físico. La creencia del cristianismo medieval en una visión teológico-moral de las enfermedades y los defectos físicos como castigo de los pecados, incluido el pecado original, ha quedado superada por el progreso de la medicina y la biología modernas que, afortunadamente, no tratan ya la enfermedad como un castigo divino.

Aquellos jugadores, a diferencia de hoy, vivían modestamente. Así Sará, destacado argentino del Oviedo, que rompía el balón cuando tiraba a puerta, tenía no un coche, sino una moto Guzzi de baja cilindrada y tomaba café en el bar Lisboa, que estaba en la zona de la actual Jirafa.

Aquel Oviedo de 1951-52 no quedó olvidado. El alcalde Gabino, para tratar de compensar su gran error de querer sustituir al Real Oviedo por el Astur, tuvo el acierto de reunir en el Ayuntamiento a aquellas viejas glorias, haciendo venir incluso a los residentes en América. Todos los jugadores tenían entorno a numerosos aficionados, recordando antiguos lances del juego. Pero había uno a quien no recordaban los jóvenes aficionados. Y estaba solo en una esquina, como algún anciano emigrante al que ya nadie reconoce en su pueblo. O, como Ulises, al que nadie recordaba en Ítaca, si no era su viejo perro. Pero un inquebrantable hincha del Oviedo llegó para dar un abrazo a Celaya, que ya temía tener que regresar al País Vasco sin ser reconocido en Oviedo, donde, hacía muchos años, el buen defensa había venido a finalizar felizmente su carrera deportiva. Así, aunque, en general, la memoria humana es frágil, el Real Oviedo tiene seguidores tan fieles que no olvidan nunca las gestas deportivas del equipo.