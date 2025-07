¿Qué ye esto?: sobre la renovación de Santi Cazorla

Mi padre es de Llanera. Y con eso debería bastar para entender por qué esto me cuesta tanto procesarlo. Que sí, que lo de Cazorla está muy bien, que si campeón de Europa, que si leyenda del Arsenal, que si devuelve al equipo de su vida a Primera... Todo eso ya lo sabemos. Pero no sé si están entendiendo bien lo gordo del asunto: Santi Cazorla es de Llanera. Y va a jugar en Primera con el Oviedo. Con 41 años. ¿Pero esto qué ye?

He pasado media infancia escuchando y viviendo historias de Llanera. Mi familia paterna es de allí. Gente noble, buena, currante. Pero tampoco vamos a engañarnos: no somos una dinastía de genios del balón. Alguno tuvo más talento con el gochu que con el esférico. Y, aun así, de aquel mismo concejo donde los domingos se decide entre misa o campeonato de tute salió un tipo que ha jugado al lado de Iniesta, de Xavi, de Villa… y no desentonaba. Al revés. Daba gusto verlo.

Y ahora, cuando todos pensábamos que lo de Santi ya era puro cuento -un bonus track para el final de una carrera brillante-, va y se queda un año más. Porque no tiene suficiente con haber devuelto al Oviedo a Primera 24 años después. No. Quiere jugar en Primera con el Oviedo. A los 41. En el Tartiere. Con el brazalete, con los críos pidiéndole fotos y con el tobillo de titanio. Es decir: Cazorla va a hacer lo que todos soñamos en la ducha, pero de verdad.

Esto ya no es fútbol. Es otra cosa. Es como si Superman fuese de Lugo de Llanera. Porque uno espera que de allí salgan buenas fabes, una buena vaca casina o una buena historia para contar en una sobremesa. Pero un tipo así… Eso ya es hacer trampas a la estadística.

Y ojo, que yo no me quejo, ¿eh? Porque esto también va de oviedismo. De la gente que ha bajado al barro. De los que pasamos de ver a nuestro equipo casi desaparecer a ver a Cazorla dando pases de tacón con la camiseta azul. Es casi ofensivo lo bien que juega. Un jugador al que podrías confiarle una paellera y aun así te haría un cambio de orientación sin derramar el arroz.

No sé si en Llanera hay fuente mágica, piedra filosofal o algún secreto guardado por los de Cayés. Si hay algún tipo de marmita estilo Obelix, a mí no me zambulleron dentro. Lo único que sé es que hay un guaje que un día soñó con jugar en el Oviedo, y que hoy, con 40, sigue soñando igual que entonces. Y encima nos hace partícipes a todos de ese sueño.

Así que nadie venga con el rollo de que si la edad, que si las lesiones, que si el fútbol moderno. Cazorla sigue. No queda más que aplaudir. Colombatto, perjudicado por unos hielos que no le sentaron bien la noche del ascenso, pedía al presidente Barbón una estatua al lado de Mafalda. Igual se quedó corto.