Locura total por la camiseta del regreso a Primera del Real Oviedo: hasta dos horas de cola y una cosa clara

Las puertas de la tienda oficial del Oviedo en Caveda abrían a las diez de la mañana. En su interior, cientos de unidades de la nueva equipación del club, muy especial por coincidir con el centenario y por ser la del regreso a Primera tantos años después. Por ello, nadie quería quedarse sin ella y los más madrugadores ya estaban en la puerta incluso más de dos horas antes de su apertura.

Es el caso de Ángel García, ovetense que estaba el primero en la cola. “Llevo aquí desde las ocho menos cuarto”, explicaba. La camiseta le gusta, pero le pone una pega: “No me convence del todo el escudo, pero no se puede tener todo”. Eso sí, sin verla en persona ya tiene una certeza. “Es la del primer año en Primera. La voy a comprar igual, lo mismo me da”, subraya.

A su lado, Paco Valledor, de Tineo, pero que también estaba presente desde dos horas antes. “Cuando la vi me gustó. Es una camiseta que, para los que coleccionamos, tiene doble motivo para comprarla: el centenario y el ascenso”. Este hincha azul también lo tiene claro. Sin aún poder verla, aseguró que “la compro seguro”.

Más de 50 personas en la cola esperando para hacerse con esta camiseta tan especial, incluso de Valladolid, como es el caso de Daniel Álvarez, oviedista por sus raíces familiares y haciendo espera desde hace más de una hora. “Es muy bonita, el dorado con el azul queda bastante bien”, aseguró minutos antes de ser uno de los primeros en comprarla. Otros como Pablo García destacan “los cuellos y el dorado, que le dan esa mística a la camiseta y el centenario”.

La camiseta está a un precio superior a los 89 euros, aunque los socios oviedistas disfrutarán de un 10% de descuento. Una subida que los presentes en la cola entienden. “Es normal, igual que subió todo en la vida”, comenta Valledor, mientras que Marcos Díaz lo achaca a que es la camiseta del centenario y de nuevo en Primera. “Me parece normal, pensé que iban a subir más”, puntualiza.