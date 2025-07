Habla Lucas tras su renovación con el Oviedo y se acuerda de alguien en especial: “Sin él, no estaría aquí”

Tras anunciarse su renovación en el día de ayer, Lucas Ahijado estuvo presente esta mañana en las instalaciones Tensi para visitar a los participantes del campus del Oviedo y para valorar su momento personal y la próxima temporada de los azules, que el próximo lunes regresarán a los entrenamientos en El Requexón. Estas han sido sus palabras:

Qué se siente al ser de Primera. “Se duerme mejor. Estoy muy contento de empezar ya. Es una oportunidad con la que todo el mundo sueña cuando es pequeño. abíamos que era difícil, pero se consiguió. Ahora trataré de dar lo mejor”.

La renovación parecía complicada. “No era lo más esperado, era lo más raro, pero se lo agradezco al club y al míster, que me ha apoyado. Ahora hay que demostrar más todavía si cabe que merezco estar aquí”.

Uno de los grandes referentes del Requexón. “Es importante que la cantera tenga algún referente de algún canterano que haya podido vivirlo. Yo he estado ahí, cuantos más haya mejor, aunque se que es difícil porque el club también mira lo mejor para él, pero es importante que los niños tengan algún referente”.

El primer partido en el Tartiere, ante el Madrid. “Estamos aún de vacaciones y no lo hemos podido hablar mucho, pero a todo el mundo le gusta jugar contra el Real Madrid. El primero en Primera ante un club así. La afición se lo merece y nosotros también. Va a ser un partido muy bonito y a ver si lo podemos ganar.

El Oviedo ahora será uno de los más pequeños de Primera. “Sí, a priori sí, pero hay que aprovechar la dinámica que tenemos para tratar de conseguir el máximo de puntos posible”.

Los tiempos de la renovación. “Hace una semana me entero de que cuentan conmigo. Se tardó un poco, pero recibí la llamada y estoy contento por la oportunidad. No me lo esperaba del todo, pero estoy muy agradecido. No hablé con Paunovic, está trabajando en la nueva plantilla. Hablé con Agustín (Lleida) y llegamos a un acuerdo”.

11 años desde que debutaste en el primer equipo. “Estoy orgulloso. Debuté en Segunda B, pasé por Segunda y ahora estoy en Primera. Poca gente podrá decir que ha vivido eso y yo he tenido la suerte de poder disfrutarlo”.

La importancia de Paunovic en la renovación. “Muy importante. Sin él seguramente no estuviese aquí. Ha apostado por mí, ha dado la cara y muy agradecido a todo el cuerpo técnico. Ahora intentaré devolvérselo con los minutos que me pueda dar”.