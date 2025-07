El 'plan renove' del Oviedo en su delantera: tres refuerzos confirmados y otros dos movimientos, como mínimo, previstos

A escasos días para la vuelta al trabajo en El Requexón, la dirección deportiva del Real Oviedo sigue trabajando en la confección de una plantilla competitiva que esté a la altura de la difícil Primera División. Y, hasta la fecha, la parcela donde ha habido más actividad ha sido en la delantera, donde aún se esperan más movimientos durante las próximas semanas, tanto en el apartado de llegadas como en el de salidas.

La victoria ante el Mirandés supuso el primero de ellos. Ilyas Chaira, cedido por el Girona, ya es propiedad del Oviedo debido a que en su contrato se incluía una opción de compra obligatoria en caso de ascenso. Un fichaje que el cuadro carbayón iba a efectuar de todas formas, independientemente de la categoría en la que estuviese.

En esa banda izquierda también se produjo el primero de los fichajes: el del extremo Brandon Domingues, en una operación adelantada por LA NUEVA ESPAÑA. El futbolista francés, seguido por la dirección deportiva desde hace meses, competirá con Chaira por un puesto en el once. Su desborde y capacidad anotadora -marcó 12 goles con el Debreceni VSC de la liga húngara- estarán al servicio de Paunovic en Primera.

Con los pasos claros en el mercado, el Oviedo resolvió con celeridad otro de los principales dilemas en el mercado: la apuesta por Fede Viñas y el fichaje de Salomón Rondón, que vive una segunda juventud en Pachuca, donde anotó 36 goles en 70 partidos. La decisión de apostar por estos dos arietes supuso descartar a uno de los grandes nombres propios de la temporada pasada, el de Alemão, que pese a sus problemas físicos en la parte final del campeonato terminó la campaña como pichichi con 14 dianas.

En estos momentos, Paunovic cuenta con tres arietes, pero la idea de la entidad azul es que Paraschiv abandone el club. El rumano tuvo un papel secundario la pasada campaña y, aunque sí fue decisivo en momentos puntuales, no cuenta para el regreso a la élite. Varios equipos de Segunda se han interesado por su situación, pero, por ahora, no ha llegado ninguna oferta que convenza del todo al club.

En la banda derecha, Hassan será una pieza importante y Paulino de la Fuente tiene contrato en vigor hasta el final de la presente campaña. La idea del cuadro azul es realizar, como mínimo, una incorporación para reforzar el puesto de delantero centro, pero la secretaría técnica no descarta otra incorporación más para el frente de ataque si surge alguna oportunidad de mercado.

Paralelamente, el club también tiene abiertos más frentes en otras demarcaciones. Habrá incorporaciones en el resto de parcelas. En la portería se busca competencia a Aarón Escandell y en defensa el gran objetivo es el prometedor central Kevin Lomónaco, por quien Jesús Martínez está centrando todos sus esfuerzos. Ya en la sala de máquinas, el club sigue trabajando en Maksimovic, muy del gusto de Paunovic, pero hasta la fecha el Panathinaikos no da su brazo a torcer.

A falta de tres días para el inicio de la pretemporada, desde el club no tienen prisa para acometer estos fichajes. Dentro de la entidad reina la calma y son conscientes de que el grueso de la plantilla estará a disposición de Paunovic el próximo lunes, por lo que no se precipitarán con ninguna incorporación que no se vaya a producir con unas condiciones que encajen en los parámetros económicos del club.

Y, si alguna de las principales opciones se cae, la dirección deportiva también cuenta con varias alternativas en su lista. Lo que está claro es que la delantera será una de las parcelas con más movimiento: dos de tres fichajes ya han llegado arriba y se espera, como mínimo, otra más.