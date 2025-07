El presidente del Real Oviedo, Martín Peláez, ambicioso tras subir a Primera División: "Quiero ver al equipo peleando por estar en Europa y lo vamos a ver"

Martín Peláez (Ciudad de México, 1972), presidente del Oviedo, recibe a LA NUEVA ESPAÑA en el Carlos Tartiere por primera tras el ascenso y quiso hacerlo acompañado por todos los trabajadores del club que, reivindica, han hecho posible que todo esto sucediera.

Martín Peláez. | / FERNANDO RODRÍGUEZ

¿Vienen Maksimovic y Lomónaco?

¿Ya hemos empezado? (Risas). Estamos viendo posibilidades. Esas y muchas otras. A ver cuáles se pueden ir dando.

La celebración del ascenso

Dejemos el mercado un poco. ¿Cómo vivieron el ascenso?

Con mucha emoción. Había mucha energía contenida, muchas ganas. Después de escuchar tantas historias durante estos 24 años de sufrimiento… Del barro al cielo. Yo personalmente lo había visualizado muchas veces, pero vivirlo fue impresionante. Ver la ciudad, la alegría… Cuando desembarcamos en Oviedo teníamos el objetivo de ascender en el menor tiempo posible, pero sabíamos que era difícil. Haber perdido otra final habría sido duro.

Dieron en la clave contratando a Paunovic. ¿La renovación ha sido difícil?

No, fue muy sencillo. Los tiempos son muy importantes. Cuando le llamamos él tenía trabajo en Tigres. Se dio su salida y lo entrevistamos. Otros entrenadores nos decían que querían firmar los diez partidos que quedaban más un año, pero él no pidió nada. Decía que tenía una deuda con el Oviedo. Salió como un cuento de hadas.

¿Cómo cambia el ascenso a nivel económico y estructural?

Los ingresos serán mucho mayores por los patrocinios, bonos, derechos de televisión… Pero también aumentan los gastos. Los jugadores empiezan a cobrar más, cuestan más… La idea es conservar la categoría y en el largo-medio plazo veremos cómo se refleja verdaderamente. Se notará. Respecto a la estructura, incorporaremos gente, pero ya estábamos casi listos. Siempre decimos que para ascender a Primera se necesita trabajar como un equipo de Primera. Tenemos un equipo muy profesional y eso nos ayudó muchísimo a que la pelota entrara.

Entonces, estando en Primera habrá que empezar a trabajar como un equipo de Champions.

Ya conocen al licenciado Jesús (Martínez). Es un ganador. Nunca arma plantillas para no perder, siempre va a ganar. Luego ya se verá lo que pase en la cancha, pero el grupo siempre mira hacia arriba.

El presupuesto para Primera División

¿Será el Oviedo el equipo con menos presupuesto de la categoría?

Vamos a ser, junto con los otros dos ascendidos, el Elche y el Levante, los que menos derechos de televisión tengamos y nosotros, al ser los terceros en ascender, los que menos. No significa que seamos los que peor límite salarial tengamos.

¿El Tartiere se va a quedar pequeño?

Sí, desde el año pasado ya teníamos la cifra histórica de 25.500 socios, más los 1.000 preabonos que vendimos. Si todos se abonaran, estamos hablando de casi de 26.500 socios, más todos los carnés oviedistas. Es una maravillosa locura.

¿El ascenso conlleva cambios en la concesión del estadio por parte del Ayuntamiento?

Sí, en el papel dice que si ascendemos tenemos que encargarnos de ciertos gastos, pero existe la voluntad del alcalde Alfredo Canteli y de todo su equipo de mantener esos apoyos. Todavía no están firmados, pero ya están hablados. Las relaciones con el Ayuntamiento están muy bien.

¿Llevar a Siero la nueva ciudad deportiva provocó problemas con ellos? ¿Les dijeron algo desde el Ayuntamiento?

No, porque se exploró mucho tiempo en Oviedo. Vimos Latores, La Manjoya, el Asturcón… Una serie de posibilidades en Oviedo y ellos también se dieron cuenta de que a lo mejor no existía el terreno ideal para la ciudad deportiva, sobre todo pensando en el futuro, porque a lo mejor si pensamos en una ciudad deportiva para poco tiempo, pues a lo mejor 70, 80, 90 mil metros nos valen. Pero ya pensando en el modelo del grupo, nos viene bien tener un terreno mucho más amplio, más grande, en condiciones más llanas, que nos permita que el coste de producción sea menor. Lo que estamos mirando es bastante bueno para ello.

¿Cómo está la operación?

Pues estamos ahí en trámites, entonces no me quiero mojar en eso porque hasta que no tengamos todos los elementos en la mano… Pero vamos bien encaminado y también tenemos el apoyo de las autoridades de allá, que la verdad siempre nos trató de primera, como aquí.

La puesta a punto de la plantilla

¿En qué punto está la planificación de la plantilla?

El ideal de todos los entrenadores y todas las propiedades es tener la plantilla al 100% arrancando la pretemporada, pero eso nunca sucede porque hay que esperar tiempos, hay jugadores que estamos mirando que incluso están en competición o van a iniciar competición europea. También hay equipos que no definen todavía a quién sueltan o a quiénes… Hay mucho movimiento en el mercado y hay muchos días de mercado por delante. Ojalá tengamos por lo menos el 80% de la plantilla para la pretemporada y seguramente van a quedar 2, 3 ó 4 movimientos para después.

¿Miran más fuera de España que dentro?

No, estamos mirando todo. Lo que pasa es que, al ser un grupo internacional, al tener un entrenador también internacional, pues obviamente el panorama se abre y las relaciones y las posibilidades también se abren. Pero estamos mirando tanto afuera como en España.

¿Tienen pensado también hacer movimientos con México?

Ya llegó Rondón. Lo de Viñas también, que es una posibilidad y que todos queremos que continúe con el Oviedo. Yo creo que del grupo no mucho más que eso, pero hay que verlo.

¿Cómo está el tema de las salidas?

Bueno, los que ya se han despedido, ¿no? Sebas Moyano, que incluso ya está en Zaragoza, que la verdad es que se llevan un gran jugador y un gran ser humano. Porti, que también ojalá encuentre ahí una buena posibilidad. Eso es muy difícil. Gente que te da tanto y te aporta tanto… Pero bueno, también tenemos que entender que es fútbol y que luego en esta categoría tienes que armar una plantilla para Primera División. Entonces, necesitas hacer recambios y a veces es así el fútbol.

Los fichajes que quedan por hacer

¿Qué perfiles buscan?

Atrás, en la defensa necesitamos reforzarnos. El mediocampo también, también nos falta por ahí algo adelante. En todas las líneas.

¿Qué poder de decisión tiene Paunovic en todo esto?

Es un entrenador muy involucrado, muy involucrado, muy intenso, en el buen sentido. Él cuida todos los detalles. Todos. Y por supuesto que tiene un peso importante en las decisiones. Sabemos que las decisiones tienen que ser institucionales, pero también la voz del entrenador, el conocimiento y el perfil de jugador que él busca de acuerdo al estilo de juego que quiere. Y sabes que aquí Jesús Martínez es el que tiene la última palabra y es muy participativo. Está Paunovic y está sobre todo aquí Agustín Lleida y Roberto Suárez. Son una parte fundamental en ese entramado.

¿En el fichaje de Rondón tuvo mucho que ver su experiencia?

Sí, bueno, tiene 35 años, pero aparte de la experiencia está entero. Cuando llegue lo van a ver. El otro día lo vi jugar. Es un cuate que está en perfectas condiciones. Es un jugadorazo, un profesional, y en todos lados donde ha jugado ha metido goles. Y también te voy a decir una cosa: la experiencia en este regreso a Primera División es muy importante. Tiene que haber una mezcla. Yo creo que va a ser un jugador, junto con la continuidad de Santi Cazorla, la experiencia de Colombatto, la experiencia ya de Dani Calvo, de Costas, de Aarón… va a ser muy importante.

Vuelvo a Maksimovic y Lomónaco ¿Cómo están esas operaciones?

Son posibilidades, pero hay muchas más. Muchas más. Esos dos jugadores son apetecibles para cualquiera.

Ambiciosos en el mercado

¿Alcanzables?

No sé. Tenemos que movernos. Además de Maksimovic tenemos a cuatro más porque si no es él tendrá que ser el otro. Sería un lujo contar con ese par de jugadores, pero estamos trabajando. Y recuerda que teniendo un presidente como Jesús, él lo va a pelear. Va a pelear por tener lo mejor para el Oviedo.

Lomónaco es una de las grandes promesas de Argentina. Es un cambio.

Tenemos que mirar así, por más que nuestro límite va a ser acotado tenemos que manejarlo muy bien. Esas piezas que vayan a llegar tienen que ser lo mejor que se pueda. Porque ves los escudos con los que vamos a enfrentarnos en el calendario y te dices que para competir aquí hay que tener gente de ese nivel.

Respecto a esos escudos, ¿se estudian cesiones de grandes de la Liga?

Se estudia todo. Hay equipos que tienen jugadores muy interesantes. Pero bueno, esos equipos grandes que ceden, pues también hay lista de espera para tomarlos. Y momentos. Te doy un ejemplo: Gonzalo, del Madrid, que muchos equipos lo teníamos en la mira, después del Mundial de Clubes que ha hecho se suman 25 equipos más. Son momentos, voluntades, proyectos, también depende de qué quieren los equipos grandes para su jugador, qué tipo de desarrollo.

¿Querían el regreso de Leo Román?

Leo Román creo que para cualquier equipo es apetecible. Lo que pasa es que tiene una cláusula con Mallorca, pues bastante… Por supuesto que lo vale Leo, ¿no? Pero es complicada para nosotros. Sería maravilloso que Leo pudiera estar en este… y no solo por lo que es como portero, por lo que él hizo aquí. Pero no hay que olvidar que nosotros tenemos un grandísimo portero que es Aarón, que hizo que olvidáramos a Leo Román y todos decíamos que sustituir a Román iba a ser imposible. Fue maravillosa la temporada de Aarón. Tenemos un gran portero. Es nuestro portero.

¿La idea es que siga siendo titular?

Bueno, hasta que no pase lo contrario o alguna situación, pero Aarón es nuestro portero. Indudablemente necesitamos otro portero para que compita, por cualquier situación.

¿Quieren a otro delantero?

Sí, la idea es que arriba tengamos un jugador o dos más. Digo en todo el frente de ataque.

Decían que iban a hacer un fichaje estrella. ¿Ya ha llegado? ¿Está por llegar?

Bueno, por supuesto, Rondón es un fichaje estrella, pero queremos que sea otro más, por lo menos.

Preparar el Tartiere para Primera

¿Qué reformas harán en el Tartiere?

No hay tanta obra ahorita. Lo que pasa es que el Tartiere, durante todo el tiempo que hemos estado aquí, lo hemos ido renovando. Se ve una transformación muy importante. Ahorita estamos haciendo algunas cosas que la Liga, al estar en otra categoría, nos exige, como nuestra sala antidoping, sala flash, la sala de prensa también tenemos que hacer algunas adecuaciones, mejoras. Y estamos haciendo algunas intervenciones ahí en los vestuarios. La verdad es que hay mucho todavía por hacer, pero no alcanza para todo.

¿Están ampliando una parte de la grada?

Estamos mirando eso, pero hay que ver si los tiempos nos dan. Tenemos el 31 de julio el Garrafest, que va a ser un evento padrísimo por el triangular con el Génova y el Villarreal, el himno del centenario cantado por primera vez por Ramón Melendi, el homenaje a Santi Cazorla, el homenaje a Carlos Tartiere, drones, fuegos artificiales… va a ser una fiesta de más de cuatro o cinco horas. Y qué bonito festejarla en Primera División. Va a ser nuestro primer evento en el Tartiere después del ascenso.

El sueño de jugar en Europa

¿Qué Oviedo quiere el Grupo Pachuca?

Peleando por Europa. Esa es la verdad.

¿Así de claro?

Peleando en Europa sí lo quisiera ver. Así lo quiero ver, lo quiero ver y lo vamos a ver. Y que no suene a presunción o a... Tú cuando perteneces a un grupo como Pachuca, con las historias que hemos vivido en Pachuca... El equipo de Pachuca estuvo en Segunda División muchísimos años también, por más que es el decano del fútbol mexicano. Bueno, llega Jesús, el Grupo Pachuca, asciende, permanece y luego siete títulos en 28 años. Y siete de Concacaf. León en Segunda, asciende, gana la Concacaf, dos títulos de Liga. Everton asciende. ¿Y Oviedo por qué no? Tenemos el Grupo Pachuca atrás, tenemos una gran afición, tenemos un gran staff, un gran equipo de trabajo. Se vale soñar. Pero se vale soñar no de soñador en falso, sino porque tenemos todas las condiciones para seguir trabajando, para replicar los proyectos que se han hecho en otros lados del mundo, muy exitosos. Y tenemos un gran líder como Jesús, que nos empuja y que es echado para adelante, valiente, y va para adelante. Nuestra prioridad es mantener este equipo, consolidar este equipo. Pero también digo que, estabilizándolo en Primera División, el Oviedo va a competir con los mejores.

Lo que han dicho lo han cumplido.

Sí, sí. Pero que no suene que digo que se le va a ganar al Madrid. No. Le puedes ganar. A cualquiera. Al final es once contra once. Este equipo va bien. Como se han hecho las cosas bien, hay que seguirlas haciendo bien. Hay que seguir trabajando como cuando estábamos en Segunda, con la misma humildad, con la misma entrega, con la misma pasión. Y con trabajo los resultados llegan. Lo estamos viendo. Hay que tener hoy más que nunca los pies en la tierra, hoy más que nunca humildad y hoy más que nunca los fichajes tienen que ser mirados con lupa. Porque hay poco dinero para las necesidades que tenemos y para el tipo de jugadores que queremos traer. Por eso se está trabajando tan arduamente, con paciencia, para lograrlo. Pero este equipo es un equipo histórico y este equipo puede soñar.

¿Les han llamado presidentes de Primera tras el ascenso?

Sí, hubo llamadas, muchas felicitaciones por vía carta de la mayoría de los equipos de Primera y de Segunda. Yo hice muy buena amistad con muchos presidentes y presidentas de Segunda, gente muy entrañable, amigable, que sufrimos juntos, luchamos juntos. Y, seguramente, como el vídeo que hicimos de despedida, algún día esperemos verlos en Primera todos, porque hay muchísimos equipos que merecen estar en Primera: por su afición, por su gestión, por todo lo que son. Y también hemos recibido muchas muestras de cariño de los presidentes de Primera. La verdad es que yo te puedo decir que el Oviedo es un equipo que cae bien a mucha gente.

Las críticas a la campaña de abonados

Al respecto de la campaña de abonados, hay quejas sobre todo por la subida de precios a los niños y al fondo de animación.

Al ascender tienes otras necesidades. En algunos precios, sí, a lo mejor la subida se sintió muy drástica. Pero es que teníamos precios muy bajos en algunos abonos y tuvimos que tomar esa decisión porque tampoco es posible que pagues dos euros por ver un partido de Primera. Pero también hay bondades. Con la liberación de asientos que vamos a tener, y con los pocos boletos que van a sobrar para vender, ahí el abonado se va a beneficiar. Se van a dar cuenta de que el abono va a ser muy barato comparado con los precios que van a tener que pagar los que no son abonados. Y si liberan su asiento cuando no puedan venir, van a recuperar por lo menos el 50% de lo que les cueste su abono. Tratamos de ser agradecidos y justos, pero la verdad es que no puedes quedar bien con todo el mundo. A los Oro ya sabes que se les regaló, a los Plata les dimos un beneficio, a los que vienen desde el barro también, de Segunda B… Es complicado, pero tratamos de ser lo más justos posible.

¿Por qué decidieron hacer la pretemporada en Oviedo?

Es una decisión del entrenador. Quiere hacerla aquí en casa y salir a jugar algunos partidos, pero básicamente la concentración va a ser en casa, en El Requexón, vamos a estar en Las Caldas y saliendo a jugar algunos partidos a Madrid, a Galicia… Pero vamos a estar aquí y lo veo bien. Aquí tienes condiciones, el clima acompaña y yo creo que para Pauno es importante eso.

¿Van a llegar los nuevos?

Sí, los tres refuerzos, sí. Estarán ya aquí Reina, Rondón y Brandon.

¿Y dará tiempo a que llegue alguno más?

Ojalá, pero no sé. No puedes precipitarte por el inicio de la pretemporada. No puedes tomar decisiones porque a lo mejor si te esperas dos o tres días puedes cerrar otra cosa más prioritaria. Vamos, como dice el dicho, "tranquilo, que llevo prisa, pero tranquilo".

