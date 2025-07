Suárez y Lleida saben lo que se hacen: "A finales de agosto tendremos una buena plantilla"

Durante la presentación de Rondón como nuevo jugador azul, Roberto Suárez y Agustín Lleida analizaron el mercado de fichajes de cara a la nueva temporada en Primera.

La situación actual. "El mercado es el que hay todos los años en la categoría. No estábamos acostumbrados, pero sí teníamos conocimiento. En Segunda éramos económicamente de los más fuertes y ahora no es así. Sabemos el perfil que nos puede ayudar a mejorar. Hemos mirado cosas que sabemos que sabemos que son imposibles y otras que no, pero que habrá que esperar a ver qué pasa en un futuro".

Posiciones a reforzar. "Todas. Todos los clubes funcionamos parecido. Estamos muy encima de nuestras opciones y muy tranquilos. Estamos preparados para todo lo demás si no sale lo que queremos. Estamos muy encima del mercado y tenemos mucho control sobre otros clubes".

Las salidas. "Tanto por parte del club como del entrenador todos los jugadores saben la situación que hay. Todos estamos colaborando para buscar las soluciones. Al final es una cuestión de fútbol, pasa todas las temporadas. Estamos encantados con los que nos han ayudado para llegar hasta aquí, pero algunos no podrán continuar. En Primera hay más límite salarial y no necesitamos que los jugadores salgan. No tenemos prisa".

Maksimovic y Lomónaco. "Son operaciones complicadas y muchas de ellas son imposibles, pero con el paso de las semanas pueden llegar a encajar. Por eso hay que ir despacio y tener paciencia. En agosto tendremos una buena plantilla".