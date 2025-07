Reina, un tipo que se lo deja todo en la cancha: "He luchado toda mi vida para esto y tengo mucha hambre"

Alberto Reina ya es, oficialmente, jugador del Oviedo. El andaluz, que ya posa con la camiseta azul, dice sentirse muy ilusionado por su llegada a la capital y quiso dejar claro que, aunque el Oviedo ya se había interesado en él entre enero y febrero, jugó sin enterarse hasta el final de temporada, y el que lo conoce "lo sabe".

Las primeras horas en Oviedo. "Muy contento y muy a gusto. Tengo muchas ganas de seguir creciendo y de llenar el tanque de gasolina. Me gustaría decir que el contacto con el Oviedo lo tenía desde enero, pero no sabía nada hasta que término la temporada. Soy un tío claro. Hasta el último día que esté aquí daré lo mejor de mí".

El vestuario. "Muy bien. Hay un gran grupo y con mucha calidad humana. Ya me lo habían comentado. El Oviedo tiene una gran plantilla. Jugar en Primera es un sueño para mí. Estoy como un niño chico. He luchado toda mi vida por llegar hasta aquí y tengo mucha hambre".

Los primeros entrenamientos. "La primera toma de contacto con Paunovic ha sido de cargas. No creo que hayamos ensayado muchas cosas todavía. Soy un jugador completo que puede jugar por dentro en diferentes posiciones. Estoy a disposición del míster. Puedo jugar de 6, de 8, o de 10, como el año pasado".

Su sueño, jugar en Primera. "Me ha tocado el camino largo. He tocado todas las categorías. Vengo del fútbol de barro y he tenido que ir escalando, pero no he tocado techo. Sigo con esta ilusión. El que me conoce sabe cómo soy".

La ciudad. "El ambiente es muy bonito. Lo viví como rival. En este campo se respira fútbol y en la ciudad también. No se ven camisetas del Madrid o del Barça, y eso dice mucho del club".

Jugar cerca de Cazorla. "Cuando vi el comunicado del club estaba deseando que Santi renovara. Tener a una persona así es un placer. Estoy muy contento, lo disfrutaré y me empaparé de él".