Brandon Domingues lo tiene claro: "Quiero dar un poco de espectáculo para levantar al Tartiere"

Brandon Domingues ya posa con la camiseta del Oviedo. El primer fichaje de la era Primera ha sido presentado oficialmente como nuevo jugador azul. Hassan ejerció de traductor, puesto que Brandon habla francés.

Los primero días. "Estoy muy agusto aquí. Estamos muy bien y hemos podido ver la ciudad con Hassan. Me gusta mucho. Mis primeras impresiones son muy buenas".

Su estilo de juego. "Soy un jugador de uno contra uno que me gusta encarar. Me gusta el juego directo y sé que en España tendré que adaptarme al equipo y al fútbol de aquí. Quiero dar un poco de espectáculo para levantar al Tartiere y darle alegrías al público. Quiero ayudar con goles. Quiero tener magia y ser desequilibrante".

Su llegada. "Me gusta el fútbol. Tanto dentro como fuera. Siempre he querido jugar en España por mis maneras de jugar. Creo que aquí podré sacar mi mejor versión porque es una de las mejores ligas del mundo. Quiero enfrentarme a los mejores. Fuera del campo, en España se vive bien. Tengo las esperanzas muy altas y seguro que me adaptaré".

El Oviedo. "Conocía Oviedo porque es un club histórico y sabía que llevaba mucho tiempo fuera de Primera. Todas las dudas se me quitaron cuando vi el Tartiere. Quiero jugar con este equipo. El juego es muy diferente, pero me gusta mucho el equipo. Hay equipo para pelear este año. Veo mucho más fútbol que de donde vengo. No he hablado mucho con Paunovic, pero sé lo que espera de mí".

La competencia. "Sabemos que estamos en Primera y sabemos que los fichajes van a ser de nivel. Sé que habrá competenia y tendré que sibir el nivel, el sitio estará más cara. Pero la competencia es sana y eso motiva, es importante en un equipo".