Borja Sánchez, Paulino y Yayo disputan el partidillo jugando con el filial azul

En la última sesión de la semana, Veljko Paunovic aprovechó para organizar un partidillo ante el Vetusta. Las puertas del Requexón cerraron a los 10 minutos del inicio y, aunque es pronto todavía para extraer conclusiones, ya ofreció las primeras pistas de lo que puede ser este Oviedo en su regreso a Primera. O, al menos, de quién puede estar en ese regreso. La sorpresa no estaba en la alineación, sino en la del contrario. Borja Sánchez, Paulino de la Fuente y Yayo formaron parte del equipo compuesto por los futbolistas del filial, una prueba más que evidente de que Paunovic no cuenta con ellos de cara a esta temporada y de que tendrán que buscarse un nuevo destino antes de que finalice el periodo estival. El técnico serbio apostó por un once bastante reconocible, con Aarón Escandell bajo palos; Nacho Vidal, David Costas, Dani Calvo y Rahim en defensa; Sibo, Colombatto y Alberto Reina en la sala de máquinas y, en ataque, Hassan y Chaira en los costados, con Fede Viñas como referencia. Inicialmente estaban posicionados en un 4-3-3.

En el campo anexo trabajaron al margen otros futbolistas cuyo futuro también apunta lejos de la entidad azul. Eran los casos de Carlos Pomares y Alberto del Moral, que acompañaron al serbio Luka Ilic en su primer día en la oficina como futbolista azul.

