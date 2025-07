El Oviedo comienza su concentración de pretemporada en Las Caldas con varias ausencias

El Oviedo ya está concentrado en Las Caldas. Los azules, que realizarán un stage de tres días en la parroquia carbayona, estarán hasta el jueves en el balneario con el objetivo de hacer piña. Mientras, seguirán entrenando en El Requexón. Todos los jugadores azules están presentes en el complejo. Todos menos Borja Sánchez, Seoane, Del Moral, Pomares, Paulino y Yayo.

Y es que la operación salida del Oviedo marcha sin prisa, pero sin pausa. Ya avisó Agustín Lleida, director general azul, durante la presentación de Rondón como nuevo jugador azul. «Todos los jugadores conocen su situación, no nos preocupa que se resuelva antes o después. No estamos tan apretados a nivel de limite salarial y todo dependerá de las opciones que puedan tener ellos, no les vamos a meter prisa. El entrenador los conoce a todos porque ya pertenecían al club y ya tiene la información sobre si van a continuar o no», dijo. Su compañero, Roberto Suárez refrendó la postura. «Tanto por parte del club como del entrenador todos saben la situación que hay. Todos estamos colaborando para buscar soluciones, es una cuestión de fútbol y pasa cada temporada. Hay que seguir avanzando, estamos muy agradecidos a todos y tendremos que buscar un entendimiento. Podrá ser más rápido o menos», dijo. Ese el resumen. Este año, tras el ascenso, y con un tope salarial mucho mayor, el Oviedo no tiene prisa en que los jugadores que no cuentan para la nueva temporada abandonen El Requexón. Hay margen para fichar. Pero lo que es seguro es que tienen claro qué jugadores no seguirán vistiendo la elástica azul la temporada que viene. Los primeros en salir fueron Moyano, Braat, De la Hoz, Alemão y Portillo. Estos cinco jugadores terminaron su contrato con el club y abandonaron la disciplina antes de comenzar la temporada. Pero todavía hay un gran número de futbolistas que no han podido salir y se encuentran entrenando a las órdenes de Paunovic. Estos hombres son Seoane, Borja Sánchez, Pomares, Del Moral, Paulino y Yayo.

Seoane tiene contrato con el Grupo Pachuca, que lo quiere llevar a México. Sin embargo, el madrileño puede escoger por contrato en qué equipo del grupo jugar y su deseo es seguir en Oviedo. Sin embargo, Paunovic ya le ha comunicado que no cuenta con él y se mantiene entrenando en solitario a la espera de que se resuelva la situación. Con Paraschiv, que sí está en Las Caldas, el Oviedo quiere sacar tajada por su venta. Los azules pretenden ingresar una cifra que se situaría en torno a los 700.000 euros, y están a la espera de ofertas. De no concretarse, habría que ver qué sucedería con el jugador, aunque lo más probable sería una cesión. A pesar de ello, Paunovic ha decidido concentrarlo.

Del Moral y Pomares ya han recibido ofertas. Ambos tienen contrato, y los dos casos son diferentes. El Oviedo estaría dispuesto a ceder al medio a un equipo de Segunda, y el principal interesado es el Córdoba. Sin embargo, no descartan hacer caja con el manchego. A Pomares le queda un año, pero la intención del club es la de rescindir su contrato. El Zaragoza es el mayor interesado en contar con el lateral, pero para ello, Pomares y los carbayones deberán llegar a un acuerdo económico.

Y luego están Paulino, Borja Sánchez y Yayo. Todos tienen contrato con el Oviedo, pero ninguno cuenta para Paunovic. Todos podrían salir en los próximos días, aunque con el santanderino y el Mago del Requexón no hay posibilidad de cesión dado que solo les resta un año de contrato, por lo que se encuentran en la misma situación que Pomares. Ahora habrá que esperar a ver si Forés, ariete que llegará cedido al Oviedo, puede estar a tiempo en Las Caldas.

Tampoco está concentrado Ovie Ejaria, exjugador del Reading que coincidió con Paunovic y que el técnico serbio ha traído a Oviedo para que vuelva a ponerse en forma tras año y medio sin jugar. De momento está a prueba, pero el Oviedo no descarta incorporarlo a su plantilla para esta temporada.