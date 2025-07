Ejaria, a prueba: así es la nueva perla que se prepara en El Requexón

Ovie Ejaria (Londres, 1997) apareció ayer en El Requexón con una mochila a la espalda, sin equipo y tras más de un año sin calzarse las botas. Nadie lo esperaba, pero allí estaba. El futbolista que un día sustituyó a Coutinho en Anfield con el Liverpool ahora busca un lugar en el Oviedo. Pero sin compromiso alguno. Viene a prueba. Su presencia en el entrenamiento cogió a todos los presentes por sorpresa, pero para Paunovic no es un desconocido. Al contrario: si hay un entrenador que ha sabido sacar lo mejor de Ejaria, ha sido el serbio.

Coincidieron en el Reading durante dos temporadas completas. Fue allí donde el técnico moldeó al centrocampista inglés de ascendencia nigeriana como un jugador clave en su esquema. Interior diestro, con buen pie y elegantes regates, Ejaria encajó de lleno en el sistema Paunovic, donde los futbolistas con calidad marcaban la diferencia. Jugó 64 partidos bajo su mando, fue titular habitual y sumó asistencias, goles y minutos con regularidad. En un equipo que llegó a pelear por el play-off de ascenso en Championship, Ejaria ofreció su mejor versión hasta la fecha. Los que lo han visto jugar dicen que es un tipo distinto, de esos que parece que van a cámara lenta.

Su carrera, sin embargo, no ha sido fácil. Formado en la cantera del Arsenal y fichado por el Liverpool con 16 años, debutó con Klopp en la temporada 2016-17 y llegó a compartir vestuario con figuras como Wijnaldum, Coutinho y Mané. Parecía que tenía sitio asegurado en la élite. Pero el salto al primer equipo fue fugaz. De allí pasó por varias cesiones: Sunderland, Rangers… hasta recalar finalmente en Reading, donde encontró continuidad. Durante años fue internacional en las categorías inferiores de Inglaterra. Fue campeón del mundo sub-20 en 2017. Aun así, las lesiones y ciertos periodos en los que no pudo jugar congelaron su carrera. Su último partido oficial fue en noviembre de 2022.

Ahora, con 27 años, aterriza en Oviedo para intentar reengancharse de la mano de Paunovic. El serbio no necesita ver vídeos para saber qué le puede dar. Ejaria conoce al técnico, y el técnico conoce al jugador. El contexto, por tanto, juega a favor. La incógnita está en el estado físico y mental de un futbolista que, si vuelve a encontrarse, puede ofrecer un perfil diferencial en el regreso a Primera División. Un tipo de jugador que no abunda ni en Primera ni en Segunda: alto, técnico, con pausa y visión. Un mediocentro ofensivo que entiende el juego desde el pase y no desde la carrera.

Su fichaje no está cerrado. Está a prueba, sin compromiso. Habrá que ver. Pero su presencia en El Requexón no es anecdótica. En un fútbol cada vez más robotizado, la aparición de un jugador como Ejaria, dispuesto a empezar de cero, hace creer en las segundas oportunidades. Oviedo le ofrece la posibilidad de mostrarse y poder ganarse un hueco en una plantilla que quiere hacer historia. La parte positiva es que Ovie tiene la nacionalidad nigeriana, por lo que, gracias al tratado de Cotonú, por el que los jugadores africanos no cuentan como extracomunitarios, podría jugar en el Oviedo sin ocupar plaza de extranjero. Además, al estar sin equipo, el jugador llegaría a coste cero y, tras tanto tiempo parado, con un salario muy reducido.