La dirección deportiva del Oviedo, pesimista con la opción Jovic: "No vemos sencillo que pueda terminar aquí"

La dirección deportiva del Oviedo valoró la operación Jovic durante la presentación de Ilic y Moldovan como nuevos jugadores azules.

La opción Jovic. "Hay conversaciones. Es un jugador que es interesante y está en condición de agente libre. No es una operación sencilla de hacer. No vemos sencillo que pueda terminar en el Oviedo. No hay ningún plazo ni estamos atorados esperando a nadie. Sabemos que son operaciones complicadas y no tiramos la toalla. No nos paramos a esperarlas y continuamos viendo el mercado. Según se vaya avanzando habrá oportunidades que ahora mismo no hay. En el momento que algo interesante se ponga a tiro trataremos de cerrarlo".

El estado del mercado azul. "Estamos avanzando en los contactos con los agentes y jugadores que queremos incorporar. Son operaciones complicadas y hay que ajustarse al límite. Hay cosas que están avanzadas, pero no están cerca de cerrarse".

Ovie Ejaria. "Es un chico que finalizando a Liga el año pasado Paunovic nos había hablado de él. Tiene un entorno dificil y el míster cree en él. Lo hemos ido viendo antes de terminar la temporada. Ahora tenemos la oportunidad de valorarlo. Eso haremos. No hay ninguna exigencia y si entendemos que puede ser bueno, daremos el paso".