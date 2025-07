Un jugador más por línea, el objetivo de Paunovic para el nuevo Real Oviedo en Primera: "Trabajaremos por la permanencia y quizás más"

Paunovic no es un simple ejecutor de un plan trazado desde los despachos. El entrenador del Oviedo está sumergido hasta el cuello en el diseño de la plantilla para la temporada del regreso a Primera. Comparte decisiones con la dirección deportiva, liderada por Roberto Suárez, y con Agustín Lleida desde la dirección general, en una estructura en la que el técnico ha asumido peso y voz propia. "Hay muchísimo diálogo con la dirección deportiva. Hay muy buenas opciones que estamos intentando cerrar y trabajamos juntos, es como un matrimonio. Cada día solucionamos temas y tenemos conversaciones con agentes y jugadores", resumió ayer el propio Paunovic, dejando clara su implicación directa en el día a día del mercado azul.

Joaquín Alonso

Pero todavía no está contento. El técnico reconoce que el equipo está aún incompleto. "Nos falta un jugador en cada línea, seguramente. Hemos traído varios, todavía nos queda reforzar la defensa. En el sector izquierdo de la defensa tenemos que reforzarnos, está claro". La búsqueda de un lateral izquierdo es prioritaria, y los responsables deportivos lo saben. Pero Paunovic también muestra cierta tranquilidad, consciente de los condicionantes que marcó el final tardío de la temporada. "Debido al play-off, los tiempos se ajustaron mucho. Vamos apurados, pero hemos traído gente buena y ya se nota el salto de calidad en los entrenamientos. Estamos a la espera de que venga más gente porque una plantilla competitiva, tanto para jugar ante los rivales como para la competencia interna, es fundamental", explicó. Su objetivo es claro: "Quiero un equipo que compita y que gane y, sobre todo en casa, tenemos que ser muy fuertes", explicó.

La llegada de Jovic

Uno de los nombres propios de las últimas semanas es el de Luka Jovic. Paunovic reconoce que "Jovic es un jugador libre y hay conversaciones", y deja la puerta abierta, algo que contrasta con lo que dijo anteayer Agustín Lleida ("es muy complicado que llegue al Oviedo"). "Lo conozco perfectamente y sé lo que nos puede aportar si se concreta. A estas alturas solo puedo decir que estamos interesados, no soy ni pesimista ni optimista. Vamos día a día. Nos aportaría muchísimo", dijo el serbio. El técnico azul, que lo sigue desde hace tiempo, cree que el Oviedo podría ser el lugar ideal para su despegue. "A Jovic le diría que es un jugador joven y con mucho por demostrar en España, creo que aquí no saben de lo que es capaz. El fútbol europeo sí lo ha visto. El Oviedo puede ser una gran plataforma, un club y una afición apasionada, aquí puede encontrar lo que necesita. Verse arropado por jugadores con hambre, como él. Hay mucho alrededor que le puede ayudar", insistió.

Luka Ilic se fotografía con un aficionado del Real Oviedo / Mario Canteli

El caso Maksimovic

Paunovic valora también otras opciones en el mercado, aunque se guarda los nombres "por respeto". El caso de Nemanja Maksimovic, mediocentro que interesa al Oviedo tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, es uno de ellos. "Quiero tener respeto porque tiene contrato en otro equipo. Soy optimista con todo lo que me propongo y vamos a encontrar la manera de tener lo que necesitamos". En ese sentido, defiende un equilibrio de perfiles, y saca pecho de sus paisanos. "Históricamente, los jugadores balcánicos siempre han aportado aquí. También los sudamericanos. Queremos tener un buen mix de competidores", señaló.

Además del mercado externo, el técnico está atento a oportunidades que surgen de situaciones especiales. El caso más reciente es el de Ovie Ejaria, centrocampista sin equipo que ya entrenó con él en el Reading y que ahora busca relanzar su carrera en Oviedo. El inglés ha pedido una oportunidad, y Veljko está dispuesto a concedérsela. "En Reading era uno de los mejores. Tuvo alguna situación que su entorno no gestionó bien, pero tiene un talento tremendo. Tiene condiciones físicas y técnicas, pasó por un momento difícil y ahora ha pedido una oportunidad. Soy de dar segundas oportunidades, la gente se lo merece. Es una gran persona y un gran futbolista".

La permanencia de Ovie Ejaria

El jugador está entrenando con el grupo y tendrá minutos en los amistosos de verano. "No tenía ninguna duda sobre el nivel futbolístico de Ovie, solo quería saber cómo está físicamente. Sus datos físicos son de los mejores de la plantilla ahora mismo, ahora hay que tener cuidado con su carga porque viene de no hacer varias pretemporadas. Veremos si puede tener una oportunidad. Tiene seguro y puede participar en los amistosos, dependerá del físico".

Al mismo tiempo, el club trabaja en cerrar la operación salida. Hay jugadores que no entran en los planes, pero el cuerpo técnico, según el técnico azul, ha querido cuidar las formas. "Es una situación complicada. Desde el primer día hemos hablado y les hemos dicho lo que hay. No faltaremos el respeto. Cuanto más tiempo pasa, el equipo se tiene que perfilar y enfocar en los que van a competir. Los chicos lo han entendido y trabajan. Están en todas las sesiones porque no queremos que se sientan apartados, pero hay tareas en las que hay que ser específicos. Si trajese un jugador nuevo hoy traería a Messi", bromeó.

No será Messi, pero sí está claro que en el Oviedo aún esperan refuerzos y que Paunovic es parte activa del proceso.