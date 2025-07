El tatuaje de Paunovic, "traer a Messi" y el análisis de la pretemporada del Real Oviedo: "Tengo claro cómo queremos jugar y el grupo está asimilándolo"

Veljko Paunovic, entrenador del Oviedo, habla por primera vez tras el ascenso a Primera. El serbio hizo un repaso de toda la pretemporada y del mercado de fichajes.

La vuelta de las vacaciones. "Muy bien, a gusto y entusiasmado con la gente que hemos iniciado la pretemporada, con la dinámica que hemos empezado. Hay ilusión. Lo que se ve es fantástico y en una línea muy ascendente a nivel físico. Todo esto envuelto en un gran ambiente y con los chavales muy comprometidos".

La plantificación. "Todo el mundo tiene que saber que debido al play-off, los tiempos se han ajustado bastante. No es lo mismo una planificación que otra. Pero creo que hemos traído gente hasta ahora y hemos avanzando. Se nota el cambio a la espera de que venga más gente. Una buena plantilla competitiva aportará más".

Su papel en el mercado. "Hay muchísimo diálogo y consenso en cuanto a todo lo que hacemos. Hay muy buenas opciones. Trabajamos todos juntos en un matrimonio muy agusto y cada día solucionamos temas que tenemos que solucionar. Llamadas, conversaciones con agentes y jugadores..."

El fichaje de Luka Ilic. "Ilic es un chico al que conozco desde que tiene diez años. Fui a verlo cuando estaba en la selección. Mi compañero Mitrovic lo trajo y lo fichó, pero yo estaba muy pendiente de su desarrollo. Se dio que las cosas como profesional lo llevaron a un nivel muy alto. Sigo mucho fútbol general pero también de mi país porque hay jugadores muy talentosos. Es un atleta con unas capacidades físicas tremendas. Tiene una excelente técnica y un disparo fantástico. Elevará la competición de la plantilla y el nivel técnico y físico. Compitió en Champions y ahora ha madurado".

Ejaria, a prueba. "Ovie fue nuestro jugador en Reading y fue uno de los mejores. Tuvo algunas situaciones que no fueron bien gestonadas por parte de todo el entorno. La era covid influyó, pero tiene un talento tremendo y es muy parecido a lo que dije de Ilic. Tiene mucha experiencia y hemos estado en contacto. Ha pasado por un momento difícil y ha pedido una oportunidad. Yo soy de dar dos oportunidades. No sé si la causa fuimos nosotros o la gente, pero se merece una segunda oportunidad y si todo va bien, seguirá como queremos. No tenía dudas. Solo quería ver si estaba bien. Sus datos físicos son de los mejores que tenemos en la plantilla a día de hoy en cuanto al esfuerzo. Son de lo mejor, por lo que demuestra que es apto. Ahora hay que tener cuidado con su carga debido a que no ha tenido una temporada adecuada para darle una oportunidad correcta donde pueda demostrar y ganarse un puesto".

El nivel de entrenamientos. "Hay diferencias entre Primera y Segunda. Elevamos el nivel. Tenemos que mejorar a base de los perfiles que necesita el modelo. Tengo claro cómo queremos jugar y el grupo está asimilándolo".

El fichaje de Jovic. "Jovic es un jugador libre y que nos permite tener conversaciones. Yo le conozco perfectamente y sé lo que nos puede aportar si llegamos a concretar algo, pero a esta altura lo mejor es que sepa que estamos interesados y que estamos trabajando, pero sin ser optimista ni pesimista, si no dar los pasos adecuados para concretar algo. A nivel futbolístico aportaría mucho. A nivel personal, lo que pensaría en su caso es que es joven y tiene mucho que demostrar, especialmente en España. En Europa ha demostrado, pero aquí no todo el mundo sabe de lo que es capaz. Le sobra para demostrar. Esto puede ser una gran plataforma para su talento, con una afición apasionada como nosotros. Un talento como el suyo puede florecer porque puede encontrar lo que necesita. Hay un 360 al rededor de él que le puede ayudar a demostrar una vez más la capacidad que tiene no solo de marcar, sino también de jugar al fútbol y encantar a los aficionados; ser la amenaza de los rivales y que le tengan miedo".

Un mercado serbio. "Históricamente los jugadores balcánicos han aportado. Creo que hay un buen mix de personalidades y competidores que han funcionado muy bien en Oviedo. Es una buena condición. Por otro lado, todos los que vengan, incluido a los que tengan contrato, también pueden aportar. Pero hay que entender que los que tienen conrato, solo se puede hablar con sus representantes":

Las salidas. "Es una situación complicada. Desde el primer día hemos hablado y les hemos dicho lo que hay. No faltaremos el respeto. Cuanto más tiempo pasa el equipo se tiene que perfilar y encofocar en los que van a competir. Los chicos lo han entendido y trabajan. Están en todas las sesiones porque no queremos que se sientan apartados, pero hay tareas en las que hay que ser específicos".

La llegada de Maksimovic. "Yo siempre soy optimista con lo que me propongo. Todo el mundo que está dentro de nuestros planes. En cada línea nos falta un jugador. Hasta ahora hemos traído en varias, pero todavía nos falta reforzar la defensa y estamos con esa tarea. Creo que tenemos que mirar el sector izquierdo para luego ver si tenemos que acoplar alguno más".

El partido ante el Getafe. "Siempre queremos que las pruebas sirvan y más cuando nos vamos a enfrentar a un rival de Primera, un equipo que tiene una historia y que ha encontrado un código para permanecer en la categoría. Tienen un entrenador que tiene muy claro cómo sacar rendimiento a su equipo. Habrá que mirar a ver cómo están las cargas. Queremos sacar una buena experiencia".

El objetivo. "El reto de los equipos que suben es ese, desficrar la manera de cómo poder competir. Tampoco quiero limitarnos a copiar, porque creo que tenemos gente fresca y no los quiero encajar en un solo pensamiento. Hay que ser optimistas siempre y hay maneras de encontrar llegar al objetivo. Y a partir de ahí...".

Sus deseos. "A Messi, traería a Messi (risas). Lucas es un chico de aquí y es muy imortante. Su identidad para el grupo es vital porque representa a la gente de casa. Esta gente ha mamado todo esto. Siempre da el máximo y es muy querido dentro del vestuario. Tenemos que ser muy cautos con las personalidades que vamos a traer. Queremos gente que haya jugado la Liga española o a un nivel semejante".

El ascenso. "Partimos de cero dentro de lo que hemos conseguido juntos. Mañana habrá gente que se tatuará mi firma, es algo tremendo. Todos pelearemos este año para proteger esa gran experiencia. La afición creo que también se siente así. Tenemos que ir entonando ese sentimiento".

Reina y Forés. "A Alberto (Reina) lo hemos sufrido y notamos que estaba por encima de nuestro grupo, aunque ahora la fatiga se está igualando. Forés nos ha mostrado los destellos de lo que hemos visto en sus nteriores equipos. Es un delantero mixto que no tenemos ennuestra plantilla y estoy seguro de que será importante".