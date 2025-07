Borja Sánchez, un apagafuegos en la pretemporada del Oviedo ante las bajas de Colombatto y Ejaria

El Oviedo ya le transmitió al inicio de la pretemporada a Borja Sánchez que no cuenta con él para la nueva temporada en Primera. El Mago de El Requexón, que el curso pasado estuvo cedido al Burgos, no tiene hueco en la plantilla de Veljko Paunovic. Sin embargo, es uno de los pocos futbolistas que se encuentran en esa lista de hombres que no jugarán en el Oviedo que ha tenido minutos en el primer amistoso preparatorio. Sin embargo, la decisión de que el canterano pisase el césped de Las Rozas se explica por la no convocatoria de Ovie Ejaria y Colombatto por precaución. Ese es el motivo de la participación de Borja Sánchez ante el Getafe.

El ovetense regresó de su periplo en la ciudad del Cid al final de la pasada temporada. El primer día de pretemporada apareció como uno más en El Requexón. El que un día fuera el "10" del Oviedo entrenó al mismo ritmo que sus compañeros los primeros días, pero todo cambió tras una charla con el preparador serbio. Fue entonces cuando Borja se unió a la lista conformada por Del Moral, Pomares, Seoane, Paulino, Paraschiv y Yayo, que también tuvo minutos en el duelo ante el Getafe. Casi todos los jugadores de esta lista, a excepción de Seoane, que todavía no ha saltado al césped de El Requexón por unas molestias que arrastra desde la temporada pasada, entrenan en los primeros compases de las sesiones preparatorias junto al resto de compañeros que sí jugarán esta temporada en el Oviedo. Según Paunovic, lo hacen para que no se sientan excluidos. Sin embargo, cuando el técnico serbio pasa a los ejercicios de estrategia, todos estos futbolistas abandonan el terreno de juego y comienzan a entrenarse en solitario. Mientras, buscan salida hacia otro equipo. Borja, de hecho, no estuvo en la concentración de Las Caldas, mientras que Paraschiv, por ejemplo, sí que participó.

Pero todo pareció cambiar cuando el Oviedo publicó la lista de convocados para el partido en Las Rozas el viernes por la tarde. Borja Sánchez estaba incluido en la expedición azul y jugó casi media hora ante el Getafe. No obstante, Paunovic no ha cambiado de opinión respecto a Borja. Si Colombatto y Ovie Ejaria hubiesen estado disponibles, Borja Sánchez, uno de los mayores talentos que ha salido de la cantera azul en los últimos tiempos, no hubiese participado. De hecho, el atacante ovetense jugó anteayer de centrocampista, disputando esos minutos únicamente como un apagafuegos.