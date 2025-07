Luka Ilic pasa a la historia del Real Oviedo: el curioso dato por el que el serbio aparecerá en los libros azules

Luka Ilic apunta a convertirse en uno de los nombres propios del Oviedo en su esperado regreso a Primera División después de veinticuatro años. Aunque el equipo azul apenas ha disputado un partido de pretemporada, el centrocampista serbio ya es historia azul. Con su gol frente al Getafe en Las Rozas (1-1), fue el primero en marcar desde que el Oviedo volvió a la élite del fútbol español el pasado mes de junio.

Ilic, en el duelo del Real Oviedo ante el Getafe en Las Rozas / R. O.

Su posición

Lo curioso es que Ilic no es delantero. Juega como mediapunta, una posición muy creativa pero que no suele tener tanto olfato de gol como tiene el serbio. La temporada pasada sobresalió con el Estrella Roja de Belgrado: catorce goles y ocho asistencias en 34 partidos, siendo clave para que el equipo se coronara campeón. Su llegada a Oviedo no es casualidad; fue un fichaje pedido expresamente por Veljko Paunovic, quien lo conoce bien y cree en su capacidad para marcar diferencias desde la segunda línea.

La cercanía con Paunovic

De hecho, el técnico serbio lo tiene en su radar desde que el jugador tenía diez años y ahora, por fin, sus caminos se han cruzado. Ilic es un jugador ofensivo con buena planta, que tiene buen toque, visión y sabe llegar al área. En su etapa juvenil, fue fichado por el Manchester City, aunque nunca llegó a debutar con el primer equipo. Pasó por clubes como el NAC Breda, Twente y Troyes, donde fue sumando experiencia en ligas competitivas y entornos muy distintos.

Con 26 años, encara su primer reto en una de las cinco grandes ligas de Europa. Su desempeño será clave para el mediocampo del Oviedo esta temporada. De entrada, ya inauguró la cuenta goleadora del nuevo Oviedo en Primera. Si mantiene esa puntería, puede convertirse en uno de los jugadores más importantes del equipo. En el club confían en que su adaptación sea rápida, y Paunovic lo ve como un futbolista con margen para seguir creciendo en el fútbol español. Su debut, aunque fuera en un amistoso, ya ilusiona a la afición. A ver si mantiene la chispa cuando haya puntos en juego.