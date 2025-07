Álex Forés, a cumplir su sueño desde niño: "Agradezco al Real Oviedo la oportunidad que me están dando"

Álex Forés ha sido presentado oficialmente como nuevo jugador del Real Oviedo. El delantero dijo sentirse muy agusto en su nuevo equipo y ya ha tenido tiempo para hablar con Paunovic.

Su fichaje. "Jesús Martínez se puso en contacto conmigo. Estuvimos hablando y fue una cosa rápida. La ciudad me gusta mucho y estoy agusto con los compañeros. Me han recibido con los brazos abiertos. Estoy muy agradecido y quiero dar las gracias a todo el club".

Su primer contacto con Paunovic. "Estamos viendo lo que hacemos, pero me ha dicho que lo dé todo. No hemos tenido una charla muy extensa, pero ya veremos lo que depara la temporada. No ha sido un año fácil para mí. He aprendido mucho y al final las cosas malas del fútbol te hacen madurar. Estoy preparado para todos los retos que se me presenten".

Su posición. "No tengo muy naturalizado jugar en banda pero vengo a aportar y a intentar ganarme un puesto en el equipo".

Jugar en Primera. "Estoy muy ilusionado. Es un sueño desde pequeño y que el Oviedo me brinde esto es una gran oportundiad para mí".