La dirección deportiva del Real Oviedo, con un ojo en las estrellas y el otro en el mercado: "Los tiempos no van a ser lo que nosotros queramos"

La dirección deportiva del Oviedo aprovechó la presentación de Álex Forés como nuevo jugador azul para repasar el mercado de fichajes.

Las salidas de Pomares y Paulino. "Cuando hay un ascenso de categoría se tienen que realizar movimientos que no son del gusto de nadie. Son jugadores que te han llevado a conseguir el objetivo. No es agradable pero hemos tomado la rescisión de rescindir el contrato. Estamos seguros que los clubes que les contraten tendrán mucha suerte".

El resto de jugadores que están en la rampa. "Alberto está bastante avanzado con el Córdoba, puede ser que salga cedido, allí lo conocen bien. En el resto de jugadores todavía hay que seguir trabajando. El tema de Seoane es interno del club y no merece la pena comentarlo. A Cardero se le ha ofrecido renovar, tiene un futuro impresionante por delante. Tendremos que poner todas las herramientas para renovarlo y ojalá se dé. Sería una alegría para todos. Borja Sánchez es otro jugador que estamos valorando. En la planificación inicial no tenía espacio, fue avanzando la pretemporada y ahora lo más probable es que tenga que buscar sitio fuera".

Jovic y Maksimovic. "Con Jovic seguimos con el proceso. Los tiempos no van a ser lo que nosotros queramos. No estamos parados en el mercado. Sabemos que tenemos que estar bien posicionados es clave. Son jugadores importantes pero tenemos que entender lo procesos. Llegado el momento será para bien o para mal. Con Lomónaco lo mismo. Sabemos la dificultad y esta muy lejos. Estamos avanzando en otras opciones y no descartamos nada, pero es algo muy complejo. Cuando tengamos otra opción para cerrar lo haremos".