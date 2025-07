El Oviedo ya golea en Primera

"El compromiso es trabajar como siempre, con humildad y con pasión. Al final los que se ven son los futbolistas, pero detrás de ellos hay mucha gente que trabaja incansablemente todos los días. Todos empujamos esa pelota deportiva". Son las palabras de Martín Peláez ayer en la sede de LaLiga, donde el Oviedo fue el protagonista entre todos los equipos que ascendieron esta temporada tanto a Primera como a Segunda. La entidad futbolística acogió un acto institucional para reconocer el mérito deportivo de los equipos que promocionaron y Peláez regaló una camiseta del Oviedo a cada uno de los presentes con el número "10" y el nombre de cada equipo a la espalda, logrando que la sede de LaLiga se tiñese de azul y que todos los representantes posasen para la foto con la zamarra del conjunto carbayón, que este año, además, celebra su centenario.

El dirigente del conjunto asturiano valoró el logro como el cierre perfecto de una temporada histórica para la entidad: "No solo ascendió el primer equipo. También subieron el femenino, el filial, y lo hicimos en el año del centenario. Ni en el mejor guion podríamos haberlo imaginado", dijo. Además, apoyó el sistema de ascenso vía play-off, aunque bromeó sobre la tensión que genera: "No está diseñado para la salud cardiovascular, pero mantiene la emoción hasta el último minuto. Vengo de la liga mexicana, donde no hay ascensos ni descensos, y eso le quita ilusión al fútbol", zanjó Peláez.

Al acto asistieron también Agustín Lleida, director general azul; el director de relaciones institucionales y de la Fundación, César Martín; la directora de negocio, Estela Caicoya, y la directora de comunicación, Laura González-Manjoya.