El Oviedo rescinde los contratos de Paulino de la Fuente y Pomares: así está la operación

El Oviedo ha decidido rescindir los contratos de Paulino de la Fuente y Carlos Pomares, dos de los jugadores que consiguieron el ascenso pero que no entran en los planes para la nueva temporada en Primera División. Sin embargo, hasta el momento todavía no se ha alcanzado un acuerdo económico por su despido, algo que deberán resolver en los próximos días.

Paulino de la Fuente. | DAVID CABO / david cabo

Las salidas

Ambos futbolistas llegaron a El Requexón el pasado 14 de julio para comenzar la pretemporada a las órdenes de Veljko Paunovic. Sin embargo, el entrenador no tardó en mantener una charla con ellos para comunicarles que no seguirían en el Oviedo. Los dos jugadores siguieron entrenándose con el grupo, aunque finalizaban las sesiones por separado. El problema es que, al tener contrato, ninguno de los dos futbolistas podía firmar con otro equipo, y tenían que esperar a que el Oviedo tomase la decisión de rescindir sus contratos, abonando el salario que les quedaba por cobrar: en este caso, a ambos jugadores les restaba un año de contrato. Sin embargo, la operación se alargó. Finalmente, el Oviedo ha tomado la decisión de despedir a ambos jugadores, pero todavía no se ha alcanzado un acuerdo económico que beneficie a ambas partes, y todo se resolverá en los próximos días.

Los intereses

Pero ahora, con su contrato finalizado, tanto Paulino como Pomares ya pueden firmar con otros equipos. El Zaragoza, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, está muy interesado en hacerse con los servicios del lateral izquierdo, y lo más normal es que su fichaje por el conjunto de La Romareda se haga oficial en las próximas horas.

Joaquín Alonso

Por su parte, Paulino cuenta con el interés del Burgos, Racing de Santander y Albacete, entre otros clubes de Segunda División, aunque el cántabro todavía no ha tomado una decisión sobre su futuro. Sea como fuere, ambos jugadores, que consiguieron el ascenso con el club azul, ya no seguirán formando parte de la escuadra carbayona la temporada que viene.