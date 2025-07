Seoane se mantiene firme: así está la situación con el medio del Real Oviedo

Seoane sigue en sus trece. El jugador no quiere moverse de Oviedo, y hay un contrato que le ampara. Al madrileño aún le quedan dos años con el Grupo Pachuca y su deseo es jugar con los azules en Primera. Sin embargo, el medio todavía no ha pisado el césped desde el pasado 14 de julio, día en el que comenzó la pretemporada. Está recuperándose de una lesión que arrastra desde el final de la pasada campaña, pero mantiene su postura: no pretende dejar el Oviedo.

"Va a demostrar que es un jugador válido para jugar en Primera y no se va a ir a ninguna parte", asegura su representante, Alejandro Camaño, a LA NUEVA ESPAÑA. A pesar de que el club azul le ha reiterado que no entra en los planes para la nueva temporada, el futbolista se aferra a su contrato y no pretende vestir otra camiseta que no sea la del conjunto carbayón. Desde que arrancaron los entrenamientos, Seoane aún no ha trabajado con los que todavía son sus compañeros. Sigue recuperándose de los problemas físicos que arrastra desde la temporada pasada, en la que se perdió varios partidos por lesión. Aun así, desde el entorno del jugador insisten en que está trabajando para estar disponible cuanto antes. Desde el club, sin embargo, mantienen la misma postura: no cuentan con él para la 2025/26. El caso, que amenaza con convertirse en un quebradero de cabeza para los dirigentes del Grupo Pachuca, sigue sin resolverse. A Seoane le restan dos años de contrato con el grupo azteca, que pagó cerca de 2,5 millones de euros al Getafe en 2023 por su traspaso. Lo normal sería que recalara en alguno de los otros equipos del grupo, como Pachuca, León o Everton, pero una cláusula en su contrato complica cualquier movimiento: el futbolista puede elegir en qué club del Grupo Pachuca quiere jugar.

Y su elección, por ahora, es el Oviedo, equipo en el que lleva cedido dos años. El centrocampista está cómodo en la ciudad, cree que puede tener hueco en Primera y no contempla un cambio de destino. Pero hay una gran diferencia respecto a las dos anteriores temporadas. Ahora, Seoane solo tiene contrato con Pachuca. Aunque pueda elegir en qué equipo jugar, el madrileño tendrá que acordar con la propiedad en qué condiciones económicas llegaría a Oviedo puesto que no hay un contrato que estipule ninguna cantidad en caso de seguir con los azules. En campañas anteriores, el montante que cobraba en el conjunto carbayón sí estaba estipulado por contrato, no así este curso, ya que desde el grupo azteca solo contemplaban un salario para jugar en Pachuca.

Sin embargo, desde el club no ven margen para su continuidad. Paunovic no cuenta con él y el área deportiva trabaja con la idea de que salga. A día de hoy, la situación está bloqueada. Seoane quiere quedarse, el Oviedo no cuenta con él y el Grupo Pachuca debe decidir si presiona para buscar una salida o asume que el jugador permanecerá en Asturias. Mientras tanto, el centrocampista sigue recuperándose, alejado del césped, pero decidido a pelear por su sitio.