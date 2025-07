Un ojo en las estrellas, otro en el mercado: el Oviedo trabaja para apuntalar el equipo mientras espera noticias de Jovic y Maksimovic

La dirección deportiva del Oviedo aprovechó la presentación oficial de Álex Forés para repasar la situación actual del mercado de fichajes. Uno de los nombres propios es el de Nemanja Maksimovic, centrocampista del Panathinaikos, cuya llegada podría cerrarse en los próximos días. El club azul está dispuesto a pagar una cantidad cercana a los dos millones de euros por el internacional serbio, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA el pasado 29 de junio. La operación está condicionada al futuro europeo del Panathinaikos, que esta noche disputa la vuelta de la segunda ronda previa de la Champions ante el Rangers (20 horas). En caso de eliminación, el club griego deberá decidir si permite al jugador viajar a Oviedo para incorporarse de inmediato a la pretemporada.

"Con Jovic seguimos con el proceso. Los tiempos no van a ser lo que nosotros queramos. No estamos parados en el mercado. Sabemos que tenemos que estar bien posicionados, es clave. Son jugadores importantes (Jovic y Maksimovic), pero tenemos que entender los procesos. Pronto se resolverá, para bien o para mal", explicó Roberto Suárez, director deportivo. El club no da por cerrada la vía de Luka Jovic, pero admite que la operación es complicada y ya trabaja en alternativas para reforzar la delantera. "Con Lomónaco lo mismo. Sabemos la dificultad y está muy lejos. Estamos avanzando en otras opciones y no descartamos nada, pero es algo muy complejo. Cuando tengamos otra opción para cerrar lo haremos", añadió.

En cuanto al capítulo de salidas, Del Moral está cerca de marcharse cedido al Córdoba. "Allí lo conocen bien", indicó Agustín Lleida, director general. Sobre el resto de jugadores en la rampa de salida, el aragonés fue más prudente. "Todavía hay que seguir trabajando". En el caso de Jaime Seoane, al que su contrato de dos años con el Grupo Pachuca le permite seguir en Oviedo pese a no entrar en los planes del club, Lleida no quiso entrar en detalles. "Es un tema interno del club y no vamos a comentar nada", dijo sobre el madrileño, que puede elegir en qué equipo de la órbita del grupo azteca juega las próximas dos temporadas.

El club también trabaja en la renovación de Álex Cardero. "Tiene un futuro impresionante por delante. Tendremos que poner todas las herramientas para renovarlo y ojalá se dé. Sería una alegría para todos". En cuanto a Borja Sánchez, explicó que "en la planificación inicial no tenía espacio, fue avanzando la pretemporada y ahora lo más probable es que tenga que buscar sitio fuera", zanjó.