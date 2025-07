El Oviedo tampoco marca contra el Villarreal (0-0) y el Génova se lleva el torneo del centenario

Corría el año 2003 cuando el Oviedo, recién descendido a Tercera, empezaba a tener serios problemas para sobrevivir en un fútbol cada vez más industrializado. Los grandes nombres se marchaban mientras que los guajes tenían que sostener un proyecto que estuvo apunto de desaparecer. Los grandes canteranos, claro, tenían que buscar salida para poder crecer como futbolistas. En Oviedo era muy complicado destacar con el equipo llenándose de barro domingo tras domingo. En aquel año, un joven Cazorla de 18 años tuvo que salir en busca de una oportunidad fuera de Asturias. El Villarreal se interesó en él, y el resto es historia. Santi se convirtió en uno de los mejores jugadores de la historia del Principado y, antes de retirarse, decidió darse un capricho. Quería cumplir el sueño de un niño que abandonó Oviedo con el equipo conectado a una máquina de oxígeno y que sabía que algún día volvería para resucitarlo. Y así fue.

Veintidós años después de su salida, Cazorla tuvo ayer el placer de enfrentarse al equipo que le lanzó al estrellato, el Villarreal. Lo hizo hace dos temporadas, pero con una salvedad: en aquella ocasión el Oviedo se enfrentaba al filial del submarino amarillo, y ahora, los azules bregan con el equipo de Primera, el que juega la Champions. No entró de mano. Paunovic decidió mantener el once que había empleado minutos antes contra el Génova, con el único cambio de Moldovan por Escandell en la portería. Fue a los catorce minutos cuando el doble campeón de Europa puso al Tartiere en pie para aplaudirle como se merece. Icluso los jugadores del Villarreal se unieron a ese aplauso. No tardó mucho en dejar sus ya típicos destellos de calidad. Qué rápido se acostumbra uno. La gente que acude al feudo carbayón no es consciente de que cada vez que CAzorla entra al campo, están siendo testigos de la historia. Ya se han acostumbrado, pero siguen levantándose de su asiento cada vez que El Mago muestra uno de sus trucos.

Real Oviedo 0 0 Villarreal Alineación Real Oviedo Moldovan; Nacho Vidal, Costas, Calvo, Rahim; Sibo, Reina; Hasssan, Ilic, Ilyas; Viñas CAMBIOS Rondón por Viñas, Brandon por Hassan, Cazorla por Ilyas, Lucas por Nacho Vidal, min.14. Ejaria por Reina, Luengo por Costas, Forés por Ilic,, min. 24. Alineación Villarreal Junior; Juan Foyth, Pau Navarro; Ives, Sergi Cardona; Denis Suárez, Gueye; Pepé, Moleiro; Eyong y Pau Cabanes. CAMBIOS Guzmán Mansilla (comité andaluz) Carlos Tartiere.

El partido estuvo muy igualado, algo que es de reseñar puesto que el Villarreal es un equipo que jugará Liga de Campeones esta temporada. De hecho, los azules tuvieron varias ocasiones claras, que por desgracia no pudieron materializar. Da la impresión de que el juego de los de Paunovic esta temporada va a ser en esta línea. Anotar poco, pero encajar menos, tal y como terminó la temporada anterior. Yojo, no le fue mal. Ni mucho menos.

Ambos equipos llevaron el juego al centro del campo. Paunovic, que inició con la plantilla que se prevé vaya a ser la titular (a falta de los fichajes que etsán todavía por llegar), no tardó en hacer cambio para probar otras cosas. Quitó a Viñas e introdujo dos delanteros, Forés y Rondón, tal y como hizo el otro día en Las Rozas. Sin embargo, a Forés lo está utilizando por la derecha, mientras que al venezolano lo pone en punta. A destacar también el debut de Ovie Ejaria, jugador que está a prueba en El Requexón, y que pudo tener buenos minutos en el duelo ante el Villarreal. Lo hizo muy bien Lucas, el canterano, que tuvo una de las más claras de los azules, pero que no pudo materializar. Otro 0-0 en el Tartiere. La afición azul tendrá que esperar para ver a los suyos meter un gol. Con el empate, el Génova se llevó el trofeo Carlos Tartiere, al haber ganado su duelo contra el Villarreal y empatado contra los azules.