Continúan las salidas en el Oviedo: Paraschiv encuentra destino en Segunda

El Oviedo sigue avanzando en la planificación de su plantilla para este curso y, antes de dar paso a las incorporaciones restantes, el club trabaja en la salida de varios futbolistas. Esta mañana se hacía oficial la salida de Alberto del Moral al Córdoba en calidad de cedido y hace unos minutos se acaba de anunciar la marcha de Dani Paraschiv, quien jugará en la Cultural Leonesa este curso, también a préstamo.

El delantero rumano ya se encuentra en tierras leonesas para firmar su contrato y se incorporará próximamente a la dinámica grupal con el resto de la plantilla. En el día de ayer no estuvo en el GarraFest junto a sus compañeros y no participó en la presentación oficial de todos los futbolistas del Oviedo. El ariete fue una apuesta importante de la dirección deportiva el pasado verano y, aunque fue importante en momentos puntuales, no tuvo la regularidad que se esperaba. En total, Paraschiv disputó 776 minutos con la camiseta carbayona, repartidos en 31 encuentros -solo cuatro como titular-, en los que anotó tres goles.

Paraschiv estuvo en la concentración de Las Caldas, pero no contaba para Veljko Paunovic. Con su salida, el Oviedo se queda con tres delanteros: Fede Viñas, Salomón Rondón y el recientemente incorporado Álex Forés, pero el club espera cerrar la parcela ofensiva con un cuarto integrante que eleve el nivel.