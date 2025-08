El legado eterno de Carlos Tartiere: "Estamos completamente ligados al Oviedo"

Aunque pueda parecer casualidad, que el evento del centenario se realizase el 31 de julio tenía un porqué. 75 años antes, ese mismo día, fallecía una figura muy importante en la historia del Oviedo. Carlos Tartiere de las Alas Pumariño fue uno de los principales impulsores de la fusión entre el Real Stadium Club Ovetense y el Real Club Deportivo de Oviedo, la cual dio lugar en el año 1926 al nacimiento del actual Oviedo. Él fue el primer presidente de la entidad hasta su muerte y, muchos años después, su figura se sigue recordando.

Su nieto, Carlos Tartiere Reiber, fue el encargado de saltar al césped junto con Alejandro Tartiere, otro de los nietos del fundador. Él no lo pudo conocer, puesto que su abuelo murió con 49 años, sin embargo, siempre estuvo presente en su vida. "Mi padre siempre me contaba sus anécdotas. Siempre me pareció mi abuelo aunque no hubiésemos coincidido", explica. Entre sus principales aficiones se encontraban la caza y el fútbol, pero, en especial, el Real Oviedo. En 1926, un grupo de personas se reunieron en unas oficinas en el centro de la ciudad y ahí se creó el club. "Se juntaron en unas oficinas y crearon el Oviedo. "Él no tenía ninguna pretensión de ser presidente. De hecho no estuvo presente en la reunión de su constitución, pero el resto de personas decidieron que fuera él", comenta Tartiere.

Ayer saltó al césped a recoger un cuadro con la camiseta oficial de esta temporada y todo el estadio se puso en pie para ovacionarlo. "Fue muy emocionante", reconoce, a la vez que comenta la gran ilusión que le hizo ser parte del comité de honor del centenario. Lo que tiene claro ya es dónde colocará el obsequio que le otorgó el conjunto azul. "La voy a colgar en casa, al lado de la placa de mi abuelo. Voy a hacer mi pequeño altar oviedista".

Pese a que ya hace 75 años de la muerte de su abuelo, el Oviedo siempre le ha tenido en cuenta, un hecho que Tartiere Reiber destaca. "Hay un vínculo muy fuerte entre el Real Oviedo y la familia Tartiere, estamos completamente ligados al club. A día de hoy nadie se plantea cambiarle el nombre y salimos en canciones como las de Melendi. Para nosotros es un orgullo y seguro que para nuestro abuelo también".

Tras vivir épocas oscuras, ahora llega el momento de disfrutar y Tartiere es especialmente optimista. "Pachuca está haciendo un esfuerzo importante y creo que no tenemos que ser menos que un Getafe o un Osasuna", subraya. Pero, sobre todo, se queda con la ilusión. "Daba gusto ver a la gente y las caras de la juventud. Se transmite una felicidad tremenda. Confío mucho en esta temporada".