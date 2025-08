El último baile de las leyendas azules y la fortaleza que destaca Bango en el regreso del Oviedo a Primera: "El primer año es fundamental"

Entre las muchas emociones vividas en el Tartiere, también hubo tiempo para la nostalgia. 100 años dan para mucho y el Oviedo aprovechó el evento del centenario para rememorar varios goles y figuras importantes a lo largo de su historia. Con Joaquín Pajarón y Miguel Fernandi como maestros de ceremonias, el primero en salir al césped fue Marianín, pichichi azul en Primera y autor del gol 1.000 del Oviedo en la élite. Un hito que jamás olvidará. "Eso es lo más grande que puede tener un jugador de fútbol", explica a LA NUEVA ESPAÑA.

A sus 79 años, el ariete tenía que anotar un penalti, pero erró su primer lanzamiento. "Lo fallé por la falta de costumbre, yo no los solía tirar", recuerda entre risas. A la segunda fue la vencida, con un lanzamiento ajustado al palo, aunque Marianín no estaba del todo contento. "El balón iba llorando". Para él "fue una tarde inolvidable", sobre todo tras la fuerte ovación que se llevó de todo el Tartiere. "Tenemos una afición que no la hay en el mundo entero, es inmejorable. Pasa el tiempo y me siguen queriendo".

Después fue el turno para otras leyendas como Paco Fernández, Carlos Muñoz, Ricardo Bango y Viti, que rememoraron el gol del ascenso en Mallorca en 1988 -obra de Carlos- y el de la victoria ante el Génova por 1-0 gracias a Bango. "Después de tantos años fue muy bonito volver a vivir algo así. Te hace acordarte y, a la vez, vivir el presente y la alegría del ascenso", reconocía el propio Bango, que quedó "eclipsado" con el ambiente en el estadio. "No sientes lo mismo, pero fue sensacional. Disfruté como un crío con zapatos nuevos", reconoce.

En estos goles también estaba Viti, meta que militó 16 temporadas en el club. "Intentamos no levantar ningún tapín porque no estamos ya para muchos trotes", bromeaba. "Son recuerdos que siempre tendré en la memoria porque son los dos momentos más importantes de mi carrera. El Oviedo fue parte de los mejores años de mi vida", admite.

Bango da las claves para el regreso a la élite

Sobre la nueva andadura en Primera de los azules, Bango explica la clave: “El primer año es fundamental. Si aguantas ya te da una base, tanto económica como de jugadores”, comenta, y aprovecha para destacar la gran fortaleza del Oviedo, al menos al inicio. “La motivación que tienen va a ser enorme. Tenemos un jugador como Santi que ha vivido muchas cosas, pero desde el corazón tiene una motivación muy grande y para los demás también será un extra”.

El inicio de competición será muy exigente. Villarreal, Real Madrid y Real Sociedad serán los primeros platos fuertes a los que tendrán que enfrentarse los de Paunovic, en pleno proceso de adaptación. “Tienen que familiarizarse con la competición porque hay un salto importante, sobre todo porque te vas a encontrar con jugadores de mucho talento y eso conlleva una adaptación”, destaca Bango, que confía en las posibilidades del Oviedo. “Ojalá tengamos el potencial suficiente para competir ante cualquiera. Hay que tener una estabilidad que nos permita fijar unos cimientos. No hay que decirles mucho más a los jugadores”.