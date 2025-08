El estilo Paunovic, adaptarse o morir

Lo de Veljko Paunovic siempre ha sido algo poético. El serbio logró el ascenso del Oviedo veinticuatro años después de descender con el equipo en su etapa de jugador azul. Lo hizo con solo una derrota en catorce partidos, desde su llegada en marzo hasta la final del play-off, y construyendo un equipo competitivo desde el primer día. Su caso no es el de un técnico que aterriza con un único plan de juego y lo aplica sin importar las circunstancias. Al contrario. El Oviedo que ascendió fue un equipo flexible, que se adaptó a cada partido y que fue variando su táctica según las necesidades del rival.

Paunovic no es un entrenador encasillado en un sistema. Durante la fase final de la temporada alternó varios esquemas: ha jugado con línea de cinco, con defensa de cuatro, con doble pivote, con interiores o con un mediapunta claro. Su apuesta no es tanto por una idea fija como por la capacidad de ajustar. Y lo hace partido a partido. Estudia al rival a fondo y plantea el encuentro en función de lo que ve. Ha habido partidos donde el Oviedo ha presionado alto y ha intentado dominar con balón, y otros en los que ha cedido la posesión, ha protegido su campo y ha buscado la velocidad al contragolpe. La elección depende de cada contexto.

Esa mentalidad de entrenador camaleónico ha sido una de sus principales virtudes. Su cuerpo técnico analiza en detalle los puntos fuertes y defectos de cada equipo contrario y propone soluciones prácticas, sin aferrarse a una identidad rígida. La prioridad ha sido siempre competir, adaptarse y sacar rendimiento. Y lo ha conseguido con una plantilla que, sin grandes cambios respecto al tramo anterior de la temporada, mejoró sustancialmente sus números y su funcionamiento colectivo.

Otro aspecto clave de su forma de dirigir ha sido la gestión del grupo. Paunovic da la misma importancia a los jugadores que arrancan como a los que entran desde el banquillo. En varios partidos, los cambios han sido determinantes. En el play-off de ascenso, por ejemplo, apostó por mantener algunas piezas clave en la recámara y agitar el partido en la segunda parte. La rotación ha sido meditada, no forzada. El mensaje es claro: los partidos no los gana solo el once inicial. Hay que saber cerrarlos, dar un paso adelante en los minutos finales y tener recursos desde el banquillo para cambiar la dinámica. Bajo su dirección, el Oviedo ha marcado casi todos sus goles decisivos en segundas partes y ha demostrado solidez física hasta el final.

Tampoco ha rehuido la posibilidad de replegarse. Paunovic no tiene reparos en entregar el balón si el partido lo requiere. El Oviedo ha ganado partidos con menos posesión que el rival, pero con mayor eficacia en las áreas. Su apuesta ha sido, en varias fases, protegerse atrás y lanzar transiciones rápidas con jugadores como Hassan, Cazorla, Moyano o Chaira. En ese planteamiento, el orden defensivo y la concentración han sido esenciales. No se trató de renunciar al balón, sino de priorizar la eficacia.

Pero más allá del aspecto táctico, Paunovic ha trabajado con especial atención la parte emocional. Desde su presentación dejó claro que el objetivo era ascender. No hubo discursos ambiguos. Y a lo largo de los partidos, sus ruedas de prensa fueron parte del plan de partido. El mensaje que lanzó antes del encuentro ante el Mirandés, cuando aseguró que "va a ser una guerra", no fue casualidad. Ese tipo de frases calan en el vestuario, tanto en el local como en el visitante. Prepara los partidos también desde lo psicológico, sabiendo que la mentalidad del jugador cambia si se siente motivado.

Y es que la convicción fue una de las claves del ascenso. Paunovic consiguió que el grupo creyese en la posibilidad real de subir, incluso cuando el calendario era exigente o el equipo no llegaba como favorito. De hecho, varios jugadores han reconocido que el entrenador les transmitió confianza y seguridad en momentos de duda. Su trabajo no se ha limitado al césped. Ha estado presente también en el manejo del grupo y en la motivación individual.

El ascenso del Oviedo no fue casual. Tuvo detrás un plan y un liderazgo técnico firme. Paunovic asumió el reto en marzo con el equipo en zona de play-off, pero lejos de su mejor momento. Su impacto fue inmediato: victorias clave, gestión eficiente de los recursos y un estilo adaptable a cada rival. El dato lo resume todo: 14 partidos, solo una derrota.