Hassan no se entrena con el Oviedo a 8 días del debut liguero: así está el extremo francés
El Oviedo vuelve al trabajo tras el amistoso en Ribadeo
La vuelta al trabajo tras el amistoso ante el Deportivo en Ribadeo, derrota azul por 2-1, llegó con la ausencia de Haissen Hassan, que pidió el cambio a los 30 minutos del duelo contra los gallegos. El galo fue sustituido por Ovie Ejaria y esta mañana no ha participado en el entrenamiento dirigido por Paunovic.
Según el club se trata de una medida por precaución y, aunque habrá que esperar a la evolución de Hassan, podría no tratarse de una lesión y sí de simples molestias. A 8 días de iniciar el camino liguero frente al Villarreal, los azules tratan de tener todas sus piezas listas para el esperado estreno.
Más ausentes
Además, en la sesión celebrada en El Requexón, y que contó con una amplia presencia de aficionados, tampoco participaron en los entrenamientos Jaime Seoane, Álex Cardero y Santiago Colombatto, bajas ya conocidas. A ellos se les sumó en el gimnasio Ovie Ejaria, por una cuestión de cargas, ya que disputó 60 minutos contra el Dépor.
